GP Monaco, Perez doppiamente beffato

Dichiarando: “Non irresponsabile, ma irragionevole” l’incidente che ha gettato le basi per il miserabile Gran Premio di Monaco di Sergio Perez, Helmut Marko dice dopo che la sua trasandata gara di domenica non ha avuto importanza

Perez ha avuto un fine settimana da incubo per le strade di Monaco, finendo beffato in gara e qualifica, quando ha terminato le qualifiche con la sua RB19 solo otto minuti dopo la Q1, contro la Sainte Devote. L’incidente lo ha portato al 20° posto in griglia, in completo contrasto con la pole del suo compagno di squadra Max Verstappen.

E non è andata meglio la domenica. In collisione con Lance Stroll e Kevin Magnussen, Perez è anche rimbalzato più volte contro le barriere, rendendo necessario un cambio dell’ala anteriore. Doppiato due volte dal vincitore della gara Verstappen, il pilota messicano ha concluso il gran premio ben al di fuori della zona punti al 16° posto.

Parlando della gara piena di incidenti del suo pilota, Marko ha detto: “La gara non aveva più importanza. Tutto è andato storto dal Q1″.

Helmut afferma: “Spero che gli errori di oggi siano sufficienti per il resto della stagione. In generale, la sua velocità quando guidava nelle libere era buona. Ma la sua rovinosa gaffe in qualifica ha rovinato il fine settimana”.

Christian Horner ammette che non è stato il fine settimana di Perez. “È stato solo un fine settimana in cui niente ha funzionato per lui”, ha detto. “Direi che prima arriva a Barcellona, ​​meglio è”.

Il risultato di domenica significa che Perez ora segue Verstappen di 39 punti con l’olandese che ha conquistato la sua ennesima vittoria stagionale dopo aver beffato il compagno con un doppio giro di vantaggio a Monaco.

Super Max continua il distacco

“Questo è il primo grande errore che ho commesso nel Mondiale”, ha dichiarato Perez.“Devo scusarmi con la squadra. Ora non vedo l’ora che arrivi la prossima gara. Non vedo l’ora di correre e di ricominciare presto”.

Marko è stato naturalmente molto più elogiativo del fine settimana di Verstappen a Monaco, il Campione del Mondo in carica in pole position con 0,084 secondi di vantaggio su Alonso prima di andare a vincere la gara con 28 secondi.

“È iniziato con un incredibile giro di qualifica e ha continuato“, ha detto il boss della Red Bull. “Max ha sempre avuto il controllo della situazione in tutte le condizioni – asciutto, semi-asciutto, estremamente bagnato – e ha controllato il ritmo con facilità. Una prestazione incredibile”. Ha aggiunto: “Quando era chiaro sarebbe arrivata la pioggia, gli abbiamo detto di provare a stare fuori in modo da non doverci fermare due volte. C’era del graining sulle gomme, ma poi si sono riprese. Lo abbiamo visto anche con altri”.