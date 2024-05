GP Monaco, Leclerc: “Sono molto contento, testa a domani per la vittoria”

Charles Leclerc si aggiudica la terza pole position sul circuito di Montecarlo, seguito da Lando Norris e Carlos Sainz

Le qualifiche del GP di Monaco si tingono di rosso: Charles Leclerc si aggiudica la pole position proprio nel suo gran premio di casa. Sin dal venerdì si è subito appresa la forza e la voglia del pilota #16 di azzerare le sfortune del passato e scrivere un nuovo futuro. Le qualifiche non si sono svolte come le prove libere, dove Leclerc era sempre davanti, a migliorare giro dopo giro. Oggi è stata una crescita esponenziale fino al Q3,dove è riuscito a costruire il tempo che gli ha regalato la sua 24⁰ pole position della carriera, la terza sulle strade del principato.

Chiude la prima fila Oscar Piastri, che cercherà di insidiare il monegasco in curva 1 alla partenza. Terzo un ottimo Carlos Sainz, che dopo un weekend in salita è riuscito a dar vita ad un ottima qualifica. Solo sesto Verstappen, che ha toccato il muro nel corso del suo ultimo giro lanciato e questo l’ha portato ad abortire. Diciottesimo Perez, segnale di una Red Bull in difficoltà

Le parole di Leclerc dopo le qualifiche del GP di Monaco

Ecco le prime sensazioni del pilota monegasco:” è stato bello, sono molto contento del mio giro. L’entusiasmo è alto, le qualifiche però non sono tutto, il passato lo insegna. Ma ora siamo un team diverso, più forte, che saprà gestire le dinamiche della gara”

Successivamente, ha spiegato quale sarà il suo approccio in gara :” Devo scattare bene in partenza, speriamo che anche Carlos riesca a sopravanzare Oscar e salire in seconda posizione. L’obiettivo di domani è portare a casa la vittoria e faremo di tutto affinché succeda” ha concluso. I propositi per una gara indimenticabile, ci sono tutti: cosa accadrà domani al GP di Monaco? Vi aspettiamo domani alle ore 15 per il via.