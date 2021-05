GP Monaco, la griglia di partenza definitiva

LA PRIMA FILA DELLA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP MONACO È COMPOSTA DA CHARLES LECLERC E MAX VERSTAPPEN

Sul circuito di Montecarlo, è Charles Leclerc a ottenere la pole position al termine delle qualifiche del GP Monaco. Il monegasco negli ultimi minuti della Q3 stava spingendo per tentare l’assalto alla prima casella, ma ha commesso un errore, finito contro le barriere. Macchina danneggiata, e bandiera rossa che ha fermato anzitempo l’ultima manche della qualifica. Ciononostante per il pilota della Ferrari è pole position, e domani partirà dalla prima fila. Ora si attendono le verifiche sulla sua monoposto, soprattutto il cambio. In caso di sostituzione di questo componente, Leclerc potrebbe incappare in una penalità.

In prima fila accanto a lui, in seconda posizione c’è Max Verstappen con la Red Bull. L’olandese tra i favoriti di questo weekend, ha mostrato fin da giovedì di essere in forma e domani proverà a far il possibile per ottenere un risultato positivo.

In seconda fila, troviamo Valtteri Bottas terzo con la Mercedes e in quarta posizione Carlos Sainz Jr con la Ferrari, confermando l’efficienza della monoposto Rossa su questo tracciato.

In terza fila, troviamo Lando Norris quinto con la McLaren, e Pierre Gasly con l’AlphaTauri. Alle loro spalle in quarta fila, c’è un deludente Lewis Hamilton settimo con la Mercedes e un sorprendente Sebastian Vettel, molto bravo a qualificarsi tra i migliori dieci con la sua Aston Martin.

A chiudere la top ten, troviamo Sergio Perez apparso in difficoltà con la Red Bull, e un ottimo Antonio Giovinazzi autore di una buonissima sessione di qualifica con la sua Alfa Romeo. L’italiano ha fatto meglio di Kimi Raikkonen il quale non è riuscito a superare la Q2 e domani partirà in 14° posizione, in settima fila con Lance Stroll e l’Aston Martin.

Molto bene George Russell, che in Q1 riesce con un colpo di reni a inserire la sua Williams in 11° posizione e a qualificarsi per la manche successiva. In Q2 però il pilota inglese non va oltre la 15° posizione e domani partirà in ottava fila, accanto a Yuki Tsunoda con l’Alpha Tauri.

Qualifiche da dimenticare per Fernando Alonso che viene eliminato in Q1 con l’Alpine e domani partirà in nona fila, accanto alla Williams di Nicholas Latifi.

Chiudono la griglia di partenza, le due Haas di Nikita Mazepin e di Mick Schumacher. Per il pilota tedesco, è un sabato da dimenticare, dopo l’errore commesso in FP3, che lo ha portato a toccare le barriere e danneggiare la sua monoposto, tanto da non riuscire a prendere parte alle qualifiche del GP Monaco.

Qui di seguito la griglia di partenza del GP Monaco, che scatterà domani alle 16:00.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull)

SECONDA FILA

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Carlos Sainz Jr (Ferrari)

TERZA FILA

5. Lando Norris (McLaren)

6. Pierre Gasly (AlphaTauri)

QUARTA FILA

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Sebastian Vettel (Aston Martin)

QUINTA FILA

9. Sergio Perez (Red Bull)

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

FUORI DALLA TOP TEN

SESTA FILA

11. Esteban Ocon (Alpine)

12. Daniel Ricciardo (McLaren)

SETTIMA FILA

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

OTTAVA FILA

15. George Russell (Williams)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

NONA FILA

17. Fernando Alonso (Alpine)

18. Nicholas Latifi (Williams)

DECIMA FILA

19. Nikita Mazepin (Haas)

20. Mick Schumacher (Haas)