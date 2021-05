GP Monaco, Leclerc sbatte ma è in pole

La Ferrari conferma quanto fatto vedere giovedi conquistando la pole, nonostante un botto nel finale. Adesso da verificare il cambio, perchè in caso di sostituzione scatteranno le consuete 5 posizioni di penalità

In modo rocambolesco, sbattendo nella chicane delle piscine, Charles Leclerc ha conquistato la pole position del GP di Monaco, precedendo Verstappen e Bottas. Carlos Sainz ci ha provato ad andareoltre il quarto posto, ma la bandiera rossa non gli ha permesso di concludere un giro, altrimenti molto positivo. Deludente Hamilton solo settimo.

Q1: TUTTI GIA’ AL LIMITE, BENE LE ALFA, MALE ALONSO

Si sa, in un cittadino come Montecarlo dove le barriere sono vicine e anche un semplice traverso si paga con un botto, è fondamentale la confidenza. Per cui al semaforo verde del Q1 tutti in pista per iniziare a girare. Già dopo i primi giri, si accende la lotta Ferrari-Red Bull, con Mercedes e McLaren.

La sensazione è che la pista sia soggetto ad un miglioramento impressionante e il tempismo con cui si fa il giro è fondamentale. Al termine di una prima sessione tesissima sono stati eliminati: Tsunoda, Alonso, delusione di giornata, Latifi, Mazepin e Schumacher che non ha proprio preso parte alla qualifica dopo aver sbattuto in Q3.

Q2: A SORPRESA FUORI RICCIARDO, STREPITOSO GIOVINAZZI

In Q2 sono Verstappen e Leclerc i primi a scendere in pista per affinare il giro e prepararsi al Q3. Anche la seconda sessione di qualifica è estremamente combattuta. La lotta per entrare in Q3 è serratissima, cosi come quella tra Verstappen e le Ferrari per la prima posizione.

Alla fine anche il Q2 ne riserva di sorprese. Mentre Stroll e Ricciardo vengono clamorosamente eliminati, insieme a Raikkonen, Stroll e Russell. Molto positivo Antonio Giovinazzi che trova il giro perfetto ed entra in Q3.

Q3: FINALE A SORPRESA E LECLERC IN POLE

Il Q3 conferma l’efficienza delle Ferrari, mentre evidenzia le difficoltà della Mercedes e soprattutto Lewis Hamilton. Dopo dodici minuti di pura adrenalina Charles Leclerc conquista in modo clamoroso la pole position, andando a sbattere all’uscita delle piscine e causando una bandiera rossa.

Al netto dell’incidente felicissimo il monegasco che avrà una chance coolossale in gara. Delusi Sainz e Verstappen che si stavano migliorando e che invece sono stati costretti ad alzare il piede a causa della bandiera rossa.

Bravo Bottas, terzo nettamente davanti ad Hamilton solo settimo. Ottimo lavoro anche di Norris, quinto e di Vettel, ottavo. Per la Ferrari ora occhio al cambio di Leclerc: l’urto contro le barriere è stato pesante e il rischio che possa essere sotituito non è da escludere. In tal caso saranno cinque posizioni.

La griglia provvisoria