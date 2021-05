GP Monaco: l’ordine di arrivo

L’ordine di arrivo del GP di Monaco è un po’ anomalo rispetto alle previsioni del sabato con l’assenza del poleman Charles Leclerc che non ha preso parte alla gara per un problema tecnico

L’assenza di Charles Leclerc sulla prima piazzola della griglia di partenza del GP di Monaco e di conseguenza anche nell’ordine di arrivo, ha giovato Max Verstappen che dopo una partenza aggressiva nei confronti di un Valtteri Bottas che ha avuto uno stacco frizione/acceleratore migliore, lo ha diretto verso una vittoria in solitaria, nonostante il gap non elevato con Carlos Sainz che ha conquistato a sua volta il primo podio con la Ferrari davanti al suo ex compagno di squadra Lando Norris.

Con il risultato ottenuto questa domenica la Red Bull va in testa sia nella classifica del Campionato Costruttori e sia in quella del Campionato Piloti, cosa che non accadeva dal lontano 2013 precedendo così sia la Mercedes e sia Lewis Hamilton, a causa della settima posizione del britannico e al ritiro del finlandese delle Frecce d’Argento a causa di un problema con la rimozione della ruota anteriore destra.

LAP 31/78 Drama in the pit lane! Mercedes cannot get the nut off the front right tyre… Bottas is OUT!#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/U1nQfz1eIK — Formula 1 (@F1) May 23, 2021

L’ORDINE DI ARRIVO DEL GRAN PREMIO DI MONACO

Max Verstappen Carlos Sainz Lando Norris Sergio Perez Sebastian Vettel Sebastian Vettel Lewis Hamilton Lance Stroll Esteban Ocon Antonio Giovinazzi Kimi Raikkonen Daniel Ricciardo Fernando Alonso George Russell Nicholas Latifi Yuki Tsunoda Nikita Mazepin Mick Schumacher

RITIRATI:

– Valtteri Bottas (giro 31-problema al pit-stop)

– Charles Leclerc (non posizionato in griglia)