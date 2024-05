GP Monaco, Gasly: “Il team merita tutto questo”

Il primo punto della stagione fa spuntare il sorriso sul volto di Pierre Gasly, nonostante qualche attrito con il compagno di squadra

Il GP di Monaco ha regalato nel complesso solide emozioni. Oltre alla vittoria di Charles Leclerc, l’inizio e la fine della gara hanno fatto tenere il fiato sospeso a non pochi tifosi. Su tutti, quelli della Alpine. A inizio gara hanno assistito a un contatto tra Esteban Ocon e Pierre Gasly, già di per sé noti per non avere un rapporto del tutto roseo all’interno del team. Tuttavia, se da un lato Ocon non è potuto tornare in pista, dall’altro Gasly ha dato il massimo e ottenuto almeno un punto, in una stagione piuttosto difficile per la scuderia.

UN LAVORO RIPAGATO

“È una bella sensazione conquistare il primo punto della stagione. Il team lo merita“, ha sottolineato il pilota francese al termine del GP di Monaco. “Considerando quanto lavoro è stato fatto nelle ultime due settimane per migliorare le performance. Monaco è un luogo pieno di opportunità, soprattutto durante le qualifiche, durante le quali siamo riusciti a entrare in Q3 per la prima volta quest’anno“.

Gasly ha sottolineato anche come, se fossero riusciti a massimizzare ulteriormente le performance dopo l’ultima sessione di qualifiche, avrebbero forse potuto puntare a qualcosa in più. “Come team, dovremo rivedere molte cose“, ha sottolineato. “Dopo la bandiera rossa, la gara non è stata ricca di evento e si è trattato più che altro di gestire le gomme e il ritmo fino alla bandiera a scacchi. E, alla fine, abbiamo finalmente portato a casa il primo punto di stagione“.