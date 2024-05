GP Monaco: Il Principe in rosso riesce nell’impresa

Charles Leclerc si aggiudica il GP di Monaco, vincendo di forza la sua gara di casa. Secondo Piastri, terzo Sainz, che segna il doppio podio rosso. Pauroso incidente tra Perez-Magnussen e Hulkenberg al via

Il principe di Montecarlo riesce nell’impresa. Leclerc si aggiudica la sua prima vittoria tra le vie del Principato, con forte dedizione e tanta emozione. La redazione di F1World vi fa un riepilogo di cosa è accaduto tra le vie del Principato nel corso della gara.

GP Monaco: una partenza col botto

Allo spegnimento dei semafori parte bene Leclerc, Sainz prova a superare Piastri ma senza successo. Il tentativo di sorpasso da parte dello spagnolo ha portato ad un contatto con la monoposto del pilota australiano, provocando una foratura per il #55. Ma nel primo giro è l’incidente tra Perez e le due Haas di Hulkenberg e Magnussen ad essere protagonista. Il pilota danese alle spalle del messicano lo tampona violentemente portando Perez a perdere il controllo della monoposto e sbattere nella salita del casinò, coinvolgendo anche Hulkenberg nell’incidente.

A big impact moments after the start but all drivers are out of their cars – Perez, Magnussen and Hulkenberg#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/X83ZC7U2J3 — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

Nessuno dei tre piloti ha subito fortunatamente conseguenze. Contatto anche tra i due Alpine vicino alla galleria, con Gasly infuriato per la monoposto danneggiata. La gara è temporaneamente sospesa, per permettere ai commissari di sistemare la pista e togliere le monoposto. Prima del riavvio della gara viene comunicato l’ordine di ripartenza con Sainz che, dato il giro 1 non concluso, riprende la terza posizione non scattando dunque dalle retrovie. Nessuna azione per il contatto tra Perez-Magnussen-Hulkenberg, mentre è in corso un investigazione tra Ocon e Gasly.

La ripartenza

Alle 15:44 i piloti scendono in pista effettuando il giro di ricognizione. Riparte il gran premio dove stavolta tutto fila regolare, con le prime posizioni che rimangono invariate. Da segnalare il cambio gomme durante la sospensione della gara, con i primi quattro con gomma hard mentre Russell, Verstappen e Hamilton con gomma media.

Quest’ultimi hanno nella fase iniziale maggior grip, con Russell che tenta dunque l’attacco su Norris per la quarta posizione, ma senza successo. Nel frattempo penalità per Ocon di 10 secondi ma il francese (a seguito dei danni riportati nel contatto con Gasly) si era già ritirato. Molto probabilmente questa penalità si trasformerà in una retrocessione di 3 posizioni per il GP del Canada.

I fantastici 4

Al ventesimo giro sui settantotto previsti, Leclerc, Piastri, Sainz e Norris sono raggruppati in tre secondi. Il pilota australiano in particolar modo è molto vicino al monegasco, accennando una sorpasso prima del tunnel. Sainz spettatore (ma zona drs dal pilota #81). Norris alterna giri sopra o sotto il DRS con lo spagnolo. Alle loro spalle, passo molto lento per Russell, a dieci secondi dal pilota #4. Al momento la scelta della gomma media non paga.

Verstappen si trova alle spalle del pilota inglese, a sandwich tra le due Mercedes. Neanche per lui al momento ha un buon ritmo. Ottima al momento la gara per Tsunoda, Albon e Gasly, rispettivamente in ottava, nona e decima posizione. La gara procede regolare, senza sorpassi. La top 10 al giro 40/78 composta da: Leclerc, Piastri, Sainz, Norris, Russell, Verstappen, Hamilton, Tsunoda, Albon e Gasly.

Giro 50/78: foratura per Stroll e danza di pit-stop

Il pilota canadese, toccando il muro alla chicane del porto, ha provocato una foratura nella posteriore sinistra, è costretto al pit-stop per cambiare la mescola. Nessun detrito in pista dunque nessuna VSC. Si ferma anche Hamilton che, con un gap di 37 secondi da Tsunoda, monta gomma dura. Al giro successivo è il turno di Verstappen, che monta la stessa mescola del sette volte campione del mondo. Nel frattempo bagarre tra Sainz e Norris con l’inglese che cerca di mettere pressione al pilota spagnolo.

Tra i vari team radio tra il pilota #4 e il suo team, c’era la possibilità di effettuare una sosta per montare gomma media o soft e tentare nella fase finale della corsa il sorpasso ai danni del #55. Questo solo se il gap tra Norris e Russell fosse sufficiente. Sainz dunque decide di giocare, cercando di tenere vicino Norris ed aumentare il gap tra lui e il pilota Mercedes, in modo da non effettuare la sosta. Nei giri successivi Verstappen, con gomma più fresca, si avvicina a Russell, per cercare di aggiudicarsi la quinta posizione nel GP di Monaco.

LAP 64/78 Can Russell hold onto P5? Verstappen will apply maximum pressure until the end#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/zTmRZP0wUi — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

Ultimi giri prima del sogno

La fase finale della gara vede Leclerc crearsi un gap di circa sei secondi su Piastri, il quale si trova attaccato Sainz. Verstappen nel frattempo rimane in zona DRS di Russell ma non prova alcun sorpasso ai danni dell’inglese. Nelle retrovie tutto rimane invariato. Il giro veloce è di Hamilton, Leclerc ha comunicato che il suo obiettivo è di portare la macchina a casa e non effettuare alcun giro veloce, per evitare rischi.

Arriva la bandiera a scacchi: Charles Leclerc vince il GP di Monaco, azzerando tutte le sfortune del passato, scrivendo una pagina nuova, col primo successo a casa sua. Secondo posto per Piastri. Terzo Sainz, che porta così entrambe le vetture sul podio.