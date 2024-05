GP Monaco, anteprima: info e meteo

GP Monaco 2024, round 8. Da Imola a un’altra classica e storica tappa del mondiale di Formula 1, altrettanto pazza e adrenalinica… Montecarlo

GP Monaco anteprima – Subito dopo Imola, la Formula 1 si appresta a vivere un’altra settimana altrettanta attesa e spettacolare, per la sua esclusività e tanta storia, ovvero il GP Monaco giunto all’81° edizione e Montecarlo, con il circuito ricavato tra le stradine del Principato, tra edifici, hotel, il Casinò e il porto.

Il tracciato e la sua iconica curva, la Virage Fairmont sono noti per la loro lentezza. Tuttavia, si riesce a percepire quell’atmosfera particolarmente frizzante, un misto tra brivido, pazzia, adrenalina, ma anche fascino e storia. Sarà per la sua caratteristica estrema, talvolta pericolosa e spettacolare, dove è l’abilità di guida del pilota a farla da padrone, insieme a tanto sangue freddo e una vettura che deve essere ben bilanciata. Questi sono i principali ingredienti, per affrontare questa pista, vista la presenza molto ravvicinata di guardrail e muretti: occorre velocità e potenza, ma anche attenzione. La possibilità di sbagliare e di andare a muro, è molto alta.

Un altro back-to-back della stagione, con il GP Monaco che arriva giusto un fine settimana dopo quello appena trascorso a Imola.

Red Bull e Max Verstappen, sembrano ormai imprendibili anche in classifica. Sicuramente anche a Monaco, l’obiettivo è continuare la loro cavalcata verso un nuovo trionfo. Sergio Perez? Dopo l’anonima trasferta imolese il team si aspetta un risultato più positivo, già a Monaco. Ce la farà?

McLaren che nella giornata di martedì ha svelato la speciale livrea dedicata ad Ayrton Senna con la quale scenderà lungo le stradine di Montecarlo, vorrà continuare questo momento positivo con l’obiettivo di ottenere altri importanti risultati. Vedremo, quale sarà il verdetto della pista cittadina.

Daghe Charles

La Scuderia Ferrari arriva a Montecarlo, con la SF-24 aggiornata alla vigilia della gara di casa a Imola. Aggiornamenti che si sono rivelati positivi, viste le prestazioni riscontrate in tutto il weekend. Tuttavia, manca ancora qualcosa per renderla perfetta. Montecarlo non sarà certamente la pista adatta per ottenere ulteriori conferme, ma si vedrà se con queste novità, la vettura si comporterà meglio e se Charles Leclerc e Carlos Sainz, riusciranno a ottenere un risultato migliore.

Lo sperano tutti, anche i piloti, e in particolare Charles Leclerc. Il pilota è nativo e residente a Montecarlo, si appresta a correre di fronte casa. Chissà che tutto questo, posso aiutarlo a ottenere il miglior risultato possibile.

Appuntamento da non perdere quello del GP Monaco e il circuito di Montecarlo, che sicuramente sarà ricco di sorprese, colpi di scena, imprevedibilità.

Circuit de Monaco

Per la 81° volta, la Formula 1 arriva a Montecarlo per affrontare il GP Monaco, un appuntamento atteso dagli appassionati e dai piloti. Una sfida che si snoda lungo il mitico circuito cittadino, ricavato dalle stradine usate quotidianamente dagli abitanti, dal traffico e da chiunque transita in questa bellissima località del Principato di Monaco, che si affaccia sul mare, sulla Costa Azzurra. Un posto molto frequentato, ove è possibile vedere ormeggiati bellissime imbarcazioni di vario tipo.

Il circuito è uno di quelli che i piloti sognano di correre e vincere almeno una volta nella loro carriera. Il più lento e difficile circuito del calendario, dove l’abilità di guida del pilota sarà fondamentale, un buon carico aerodinamico e attenzione, dato che il minimo errore può costare caro e finire contro i guardrail, i muretti è molto facile.

Le qualifiche sono fondamentali, dato che i sorpassi sono pressoché difficili, impossibili con un’alta probabilità di ritiri da parte dei concorrenti e l’intervento della Safety Car. Una buona condotta di gara e la miglior strategia sarà fondamentale per assicurarsi la possibilità di finire in zona punti e completare la gara.

Il 21 maggio 1950, la Formula 1 disputò qui per la prima volta il GP Monaco. Dopo Silverstone, Monaco è stato il secondo circuito nella storia a ospitare la Formula 1, malgrado fin dal 1929 si disputarono alcune corse. Per le sue caratteristiche, è considerato un “circuito di uomini” dove è il talento del pilota a fare la differenza.

Il tracciato, è lungo 3.340 km ed è rimasto invariato per tutti questi anni. Il numero di giri da percorrere sono 78 ed una distanza di gara di 260,52 km.

Dalla griglia di partenza, si scatta per trovarsi alla prima curva, alla Santa Devota, un punto dove molto spesso accadono scontri anche subito dopo la partenza. Da qui, si sale fino ad un sinistro-destro molto stretto che porta al Casinò, con discesa fino alla curva a destra del Mirabeau. Da qui si prosegue fino alla curva più lenta del Mondiale: Virage Fairmont (ex Virage Loews), dove si trova uno degli hotel più esclusivi della località, il Fairmont Hotel. Dopodiché percorriamo la sezione Portier, che conduce al mare, con la pista che passa sotto un Tunnel per poi uscire alla “Chicane” vicino al porto, da lì raggiungere una curva a sinistra del “Bureau de Tabac”, la Piscina e la curva a destra della Rascasse, seguita dalla curva Anthony Noghes, per poi tornare a tagliare il traguardo.

DRS

Come è accaduto lo scorso anno, la FIA, ha individuato l’area in cui sarà possibile attivare e sfruttare il sistema DRS, ovvero una sola zona:

la prima, sul rettilineo principale

La cella di rilevamento, sarà posizionata all’altezza della curva 17.

Pirelli: C3, C4, C5

Come da tradizione, Pirelli ha optato per le tre mescole più morbide della gamma 2024, ovvero:

C3 P Zero White Hard;

C4 P Zero Yellow Medium

C5 P Zero Red Soft

Il circuito cittadino di Monaco, misura solo 3.337 km. Il gran premio è caratterizzato dal giro più corto dell’anno, con velocità media più bassa (circa 150 km/h) e la curva più lenta. È una delle tappe più storiche, il cui tracciato è molto noto ai team, essendo presente fin dalla stagione inaugurale della Formula 1 nel 1950.

For the Monaco Grand Prix, Pirelli’s choice of slick tyre compounds falls to the three softest available this year, which means the C3 as Hard, the C4 as Medium and the C5 as Soft.#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/yA0il8LERS — Pirelli Motorsport (@pirellisport) May 21, 2024

L’asfalto è piuttosto scivoloso, tenendo in considerazione che il tracciato, utilizza le strade usate quotidianamente, e che durante il weekend di gara, ogni sera vengono aperte al traffico. Le basse velocità che si raggiungono, fanno sì che i pneumatici non sono stressati. Il livello di aderenza dei pneumatici è molto basso, e l’usura è contenuta. Le mescole più morbide permettono un buon grip in trazione. Attenzione alla possibilità che si possa formare il graining sulla superficie delle gomme.

Attenzione alla Safety Car, che su una pista cittadina come questa è praticamente inevitabile. Lo scorso anno, curiosamente ciò non è accaduto, ma l’imprevedibilità è sempre dietro l’angolo.

Tanti i fattori da tenere in considerazione, tra cui anche il meteo, per elaborare le strategie a Monaco. Solitamente si opta per una sosta, ma non è da escludere la possibilità di vederne di più durante la gara.

Che tempo farà?

Ecco l’ultimo bollettino meteo, in vista del weekend del GP Monaco.

Fine settimana di bel tempo, con sole e temperature particolarmente miti nel Principato. Al momento non è attesa la pioggia in tutti e tre le giornate.

Qui, di seguito andiamo a vedere nel dettaglio, le previsioni meteo per il GP Monaco 2024:

Venerdì 24 maggio 2024

Temperature: max 18°C, min 15°C; cielo sereno e soleggiato, qualche nuvola, ma senza pioggia. Umidità al 79%. Vento con raffiche tra 6 e 7 km/h

Sabato 25 maggio 2024

Temperature: max 15°C, min 18°C; cielo sereno e soleggiato, possibilità di cielo nuvoloso; precipitazioni assenti. Umidità al 77%. Vento con raffiche tra 9 e 13 km/h

Domenica 26 maggio 2024

Temperature: max 20°C, min 16°C; cielo sereno e soleggiato; precipitazioni al 0%. Umidità al 54%. Vento con raffiche attese intorno a 11 km/h.