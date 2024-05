GP Emilia Romagna, Leclerc: “I tifosi fanno sempre la differenza”

Leclerc ottiene il suo primo podio a Imola, portando così la Ferrari sul gradino più basso del podio per il GP dell’Emilia Romagna

La velocità mostrata e un buon passo gara non riesce a regalare alla Ferrari la vittoria a Imola. Il terzo gradino del podio è il massimo risultato ottenuto da Charles Leclerc per il GP dell’Emilia Romagna. “Sono molto contento soltanto quando vinco e oggi non ci siamo riusciti. Comunque è incredibile essere sul podio qui a Imola. Inizialmente con le mescole hard eravamo molto veloci, perciò ho cercato di dare il massimo, per mettere anche pressione a Lando. Con l’avanzare della gara hanno mostrato una velocità incredibile”.

“Nel complesso abbiamo avuto un buon passo gara oggi, ma in qualifica ci è mancato qualcosa, specialmente nel primo rettilineo. Nel resto del giro eravamo veloci, ma dobbiamo capire perché non lo eravamo in quel rettilineo. Ciò ci porta a essere in una buona posizione per il prosieguo della stagione” Charles Leclerc ha così analizzato il suo GP dell’Emilia Romagna. La prossima gara sarà quella di casa per il monegasco, che ha dichiarato: “Si, ovviamente Monaco sarà molto speciale. Sarà sicuramente speciale come lo è stato qui a Imola”.

Un ringraziamento speciale per i tifosi

Quindi, seppur la mancata vittoria crea amarezza, il sostegno dei tifosi scalda il cuore. Nella prima gara di casa per il team di Maranello la marea rossa non passa certo inosservata, anzi riceve un sentito ringraziamento da parte del monegasco. “Vedere la marea rossa è sempre emozionante. Grazie mille davvero, mi ripeto dicendovi che siete i migliori, ma lo penso veramente. Vi ringrazio anche a nome del team, perché fate sempre la differenza e il vostro supporto è fondamentale. Ce la metteremo tutta per recuperare il gap mancante per vincere” ha così concluso Charles Leclerc.