Trova offerte imbattibili su pneumatici da gara per la tua Formula 1

Aspirante pilota ma anche professionista della corsa? Sicuramente sai già che per ottenere le massime prestazioni è fondamentale scegliere gli pneumatici giusti.

La prima bella notizia è che non è necessario spendere una fortuna per acquistare i migliori pneumatici per prestazioni: scopri i codici sconto Norauto e approfitta delle occasioni del momento: online il risparmio è assicurato!

E se vuoi focalizzarti su come ottenere il massimo dal tuo set di gomme da Formula 1, ecco alcuni consigli degli esperti.

Per ottenere il massimo dagli pneumatici sportivi è necessario conoscere a fondo questo tipo di gomme; anche se tutto può sembrare complicato, però, imparando alcune nozioni e soprattutto comprendendo pro e contro degli pneumatici ad alte prestazioni si potrà fare davvero la differenza in qualsiasi categoria di competizione o evento amatoriale.

Uno pneumatico orientato alla prestazione, a differenza di quelli invernali, estivi o quattro stagioni, non è progettato per rispondere alle diverse situazioni di guida standard, ed ecco perché è opportuno utilizzarlo solamente in pista.

Naturalmente, oltre alla scelta dei migliori pneumatici, ciò che può svoltare completamente una gara è la preparazione e anche la strategia. Il primo step è di strappare il miglior risultato possibile già nelle prove, così da testare le performance, ma non appena l’auto esce dal box, gli pneumatici subiscono uno shock termico, sono freddi e devono essere subito riportati a temperatura.

Ecco perché, proprio come vediamo in Formula 1, si vedono quei tipici movimenti a zig-zag intorno al circuito. I movimenti devono essere però morbidi e non irruenti, sia per una questione tecnica che di sicurezza verso gli altri piloti. Pneumatici freddi sono il nemico numero uno, semplicemente perché il rischio è quello di perdere il controllo del veicolo. Durante il warm-up-lap è indispensabile, quindi, portare le gomme e i freni nei range ideali di temperatura facendo onde lente e decise.

Proprio in caso di gara in pista, è opportuno distaccarsi velocemente dagli altri piloti, non solo o soltanto per il time-lap ma perché il disturbo aerodinamico del veicolo che precede può inficiare altamente le performance. L’aria sporca rende un’auto anche più difficile da gestire, ecco perché è fondamentale accaparrarsi lo spazio necessario, e possibilmente fare i giri da soli, senza dividere i centimetri di pista e di aria con gli altri piloti.

Anche un solo decimo in meno macinato ad ogni giro può compromettere la migliore performance, e senza nervi saldi e perfetta padronanza dello stile di guida non c’è pneumatico performante che tenga. La gestione delle gomme è ovviamente fondamentale in gara, e non è raro che una strategia sbagliata comprometta tutta la performance, fin dall’inizio. Freni e gas vanno saputi dosare con la massima attenzione, meglio evitare anche eccessivi sovrasterzi e staccate. In questo modo la vita della gomma è assicurata fino alla fine della gara, e per arrivare al proprio obiettivo non si deve disdegnare di sfruttare la scia in rettilineo del pilota che precede affrontando poi le curve in modo più delicato.

Ovviamente, la congiunzione astrale perfetta non la si trova immediatamente: anche i piloti esperti prima di una gara fanno tantissime prove testando varie mescole e quantitativi di carburante, effettuando anche delle vere e proprie simulazioni, captando ogni minima reazione dell’auto e anche memorizzando le sensazioni durante la guida.

Ecco che, appassionati o professionisti, devono instaurare un rapporto complice con gli pneumatici da prestazione, l’unico modo per arrivare alla vittoria.