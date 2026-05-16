Formula E 2026: Da Costa e il vero ostacolo nella lotta al titolo

Da Costa nella lotta al titolo di Formula E: il vero problema della sua stagione

António Félix da Costa arriva al doppio appuntamento del Monaco E-Prix ancora in piena lotta per il titolo di Formula E. La sua stagione, però, è stata estremamente altalenante. Il pilota della Jaguar è a 36 punti dalla vetta della classifica. Ha ottenuto due vittorie stagionali e mostrato un’ottima velocità sul giro secco, ma ha ammesso che il vero problema è la mancanza di continuità nei risultati. In una stagione fatta di alti e bassi improvvisi, da Costa è chiaro. Per restare in corsa per il mondiale non bastano le vittorie. Servono soprattutto punti costanti anche nei weekend meno favorevoli.

Il problema della continuità nella stagione di Da Costa

Il nodo della stagione è chiaro: da Costa vive un campionato troppo estremo, dove i risultati arrivano solo agli estremi e manca completamente la via di mezzo. Due vittorie stagionali confermano il potenziale della Jaguar e del pilota, ma la continuità resta il vero punto debole. Il dato è evidente: solo due podi in otto gare e pochi piazzamenti davvero utili quando non si lotta per la vittoria. Anche il rendimento in qualifica non è un problema, ma in gara la situazione cambia radicalmente.

È lo stesso pilota a riassumere il concetto senza filtri: “Ho la sensazione che o vinciamo oppure non facciamo punti, e questo non è il modo giusto per vincere un campionato”. Inoltre, aggiunge una riflessione ancora più diretta sulla sua autocritica: “Sono molto critico con me stesso. Alla fine abbiamo bisogno di quei quinti, sesti e settimi posti. Poi, quando arrivano le vittorie, le prendiamo. Ma dobbiamo semplicemente fare punti”.

Jaguar veloce ma poco concreta: il problema in gara

Jaguar resta una delle monoposto più competitive della griglia, con un’ottima velocità sia sul giro secco sia in qualifica. Da Costa è quasi sempre stabilmente in top 10 sul giro veloce. Il problema emerge però in gara. La squadra non riesce sempre a trasformare il potenziale in risultati concreti. Tra strategie non sempre perfette e gestione dei momenti chiave, il rendimento diventa meno costante rispetto al passo mostrato. Nei weekend più complicati vengono lasciati punti importanti per strada.

Berlino emblema della stagione: velocità sì, risultati no

Il weekend di Berlino riassume alla perfezione il problema principale della stagione di Da Costa. Velocità alta, ma risultati che non arrivano con continuità. Il pilota ha mostrato un passo competitivo per tutto il fine settimana. È stato anche tra i più rapidi in diverse sessioni. Eppure il bottino finale è stato minimo: appena un punto complessivo.

In gara 1 il potenziale per un risultato importante era concreto, ma una serie di piccoli episodi ha compromesso tutto. In gara 2 un contatto da dietro ha chiuso ogni possibilità di rimonta. La sensazione finale resta la stessa. La prestazione c’è, però manca la concretizzazione. Ed è questo che sta pesando nella corsa al titolo.

Jaguar tra potenziale e adattamento: la sfida della continuità

Il passaggio in Jaguar ha già portato risultati importanti, con due vittorie stagionali che confermano il potenziale del pacchetto e la capacità del team di essere competitivo ai massimi livelli. La stagione, però, ha anche mostrato una fase di adattamento ancora in corso. Soprattutto nella gestione dei weekend meno lineari.

Da Costa ha dimostrato di poter essere incisivo fin da subito. Ma la sfida principale resta la continuità. Tra nuovi metodi di lavoro e strategie in evoluzione, il quadro non è ancora stabile. Il campionato resta estremamente competitivo e la conversione della velocità in risultati costanti non è ancora pienamente consolidata.

Monaco snodo decisivo per la lotta al titolo di Da Costa

La lotta al titolo di Da Costa in Formula E passa anche dal doppio appuntamento del Monaco E-Prix, che rappresenta uno snodo fondamentale della stagione. Il distacco dalla vetta è ancora recuperabile, ma serve un weekend senza errori. Il formato a due gare può cambiare rapidamente la classifica. Un buon risultato potrebbe rilanciare la rincorsa al mondiale. Al contrario, un altro fine settimana negativo rischierebbe di allontanarlo in modo pesante. L’obiettivo minimo diventa la regolarità: portare a casa punti pesanti anche senza vittoria.