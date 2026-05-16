Formula E Monaco, qualifiche sabato:

Comincia di sabato il weekend della Formula E a Monaco e con esso anche le qualifiche pre gara 1 (gara 9 del campionato). Ecco il nostro riassunto!

A meno di un mese dal Gran Premio del Principato, a Monte-Carlo si corre in elettrico. La Formula E sbarca a Monaco per le due gare del weekend del 16 e 17 maggio, in cui sono previste due corse con altrettante qualifiche, le prime svolte di sabato per la gara del pomeriggio. F1World si trova in sala stampa e vi porta con sé a scoprire il poleman di giornata!

Gruppi

Gruppo A

Nel primo gruppo di qualifiche il copione è chiaro sin dai primi minuti, con distacchi contenuti ma senza veri colpi di scena. A dettare il passo è Pascal Wehrlein, che chiude al comando in 1:28.832, precedendo di appena 28 millesimi Nico Müller. Alle loro spalle, completano la zona duelli Dan Ticktum (+0.054) e Taylor Barnard (+0.060), tutti racchiusi in soli sei centesimi.

Più indietro, invece, il resto del gruppo non riesce mai a inserirsi nella lotta per il passaggio del turno: il distacco minimo dalla top 4 supera i due decimi, segno di una sessione lineare e senza particolari evoluzioni della pista. Non prendono parte Mortara e Zane Maloney, autore di un incidente nel corso delle FP2.

Gruppo B

Copione lineare anche nel secondo gruppo, dove a emergere è Mitch Evans, il più rapido davanti a Nyck de Vries per appena 38 millesimi al termine di un giro molto pulito da parte di entrambi. Più staccati ma comunque pienamente in corsa per i duelli António Félix da Costa (+0.164) e Joel Eriksson (+0.192), in un gruppo che resta estremamente compatto, con tutti e dieci i piloti racchiusi in meno di un secondo. Una sessione ordinata, senza interruzioni né episodi degni di nota: nessuna bandiera o impeding, con l’unico piccolo errore rappresentato da un track limits per Pepe Martí, che però non influisce sugli equilibri in pista.

Quarti di finale

Müller – Günther

Il primo duello dei quarti regala subito equilibrio, con Nico Müller capace di partire meglio e chiudere il primo settore con appena 18 millesimi di vantaggio. La risposta di Maximilian Günther, però, arriva immediata: il tedesco si prende secondo e terzo settore, ribaltando il confronto e conquistando la semifinale con il tempo di 1:26.763, contro l’1:26.951 dello svizzero.

Ticktum – Wehrlein

Molto combattuto anche il confronto tra Dan Ticktum e Pascal Wehrlein. Il britannico firma il miglior primo settore con quasi due decimi di margine, mentre Wehrlein prova a ricucire nel secondo e nel terzo parziale. Non basta: Ticktum resta davanti e vola in semifinale grazie al tempo di 1:26.667, contro l’1:26.922 del campione del mondo in carica.

Da Costa – de Vries

Duello compromesso quasi subito per António Félix da Costa, protagonista di un momento complicato con un quasi contatto con il muro che gli costa circa mezzo secondo già nel primo settore. Il secondo parziale resta sostanzialmente in equilibrio e il portoghese prova a recuperare qualcosa nel tratto finale, ma il gap accumulato è troppo ampio. Nyck de Vries passa il turno con un netto 1:26.754, contro l’1:27.777 dell’avversario.

Eriksson – Evans

Lineare il confronto tra Joel Eriksson e Mitch Evans, con il neozelandese subito più rapido sia nel primo sia nel secondo settore. Il vantaggio costruito basta per controllare il resto del giro e conquistare la semifinale con 207 millesimi di margine.

Formula E Monaco, qualifiche sabato: semifinali

Günther – Ticktum

Semifinale intensa tra Maximilian Günther e Dan Ticktum. Il britannico parte fortissimo, rifilando oltre un decimo nel primo settore. Günther prova a rispondere, ma un leggero contatto con il muro in uscita dal tunnel complica ulteriormente il suo giro. Il distacco nel secondo settore resta minimo, appena 3 millesimi in favore di Ticktum. Nel finale il britannico sfiora a sua volta le barriere ma riesce comunque a completare il giro migliore, centrando la finale in 1:26.813 contro l’1:26.967 del tedesco.

Evans – de Vries

Più netto il secondo confronto, con Nyck de Vries autore di un primo settore eccezionale, capace di costruire subito oltre due decimi di vantaggio su Mitch Evans. Il pilota Jaguar prova a recuperare nel secondo parziale, ma il margine iniziale basta all’olandese per difendersi fino al traguardo. De Vries conquista così la finale con il tempo di 1:26.745, contro l’1:27.003 di Evans.

Finale

Ticktum – de Vries

A giocarsi la pole position sono Dan Ticktum e Nyck de Vries, protagonisti di un confronto tiratissimo tra due piloti in grande forma nel weekend del Principato. È il britannico a partire meglio, costruendo un margine di 39 millesimi già nel primo settore e riuscendo ad allungare ulteriormente nel secondo, con altri 12 millesimi di vantaggio.

Un margine piccolo ma preziosissimo, che Ticktum riesce a difendere fino alla bandiera a scacchi, conquistando la pole position per 131 millesimi su de Vries. Per il pilota Cupra Kiro si tratta della seconda partenza al palo in carriera in Formula E, ottenuta battendo in finale il Campione del Mondo della stagione 2020-2021.