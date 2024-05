Newey rivela il momento in cui ha deciso di lasciare Red Bull

Adrian Newey, durante il weekend del GP di Miami, ha rivelato il momento in cui ha deciso di dire addio alla Red Bull

Nei giorni precedenti il Gran Premio di Miami è stato confermato che Newey lascerà il suo ruolo di Direttore Tecnico della Red Bull nel primo trimestre del 2025. Questo pone fine a una collaborazione quasi ventennale tra lui e la squadra. Riflettendo su questo percorso, iniziato quando Newey si è unito alla squadra nel 2006, il 65enne ha dichiarato a Sky Sports F1: “Onestamente, quando mi sono unito a questo team non avevo idea di dove saremmo finiti. È stato un grosso rischio per la mia carriera, ma da allora è stata una corsa incredibile“.

“È stato un grande onore lavorare con tutti i ragazzi e le ragazze della fabbrica e del team in pista. È stato semplicemente favoloso“.

Le tempistiche dell’annuncio

Alla domanda sul perché della sua decisione di lasciare ora, Newey ha nominato due fattori. Il primo è stata la difficile scalata alla vittoria del campionato del 2021. Il secondo invece, il conseguente cambio di regolamento del 2022.

“La Formula 1 è un’attività totalizzante, e io la pratico da molto tempo“, ha detto. “Il 2021 è stato un anno davvero impegnativo per la lotta serrata con la Mercedes nel campionato e, allo stesso tempo, per la ricerca e lo sviluppo della RB18, che è stata la prima di questa nuova generazione di vetture. A un certo punto credo di essermi sentito, come diceva Forrest Gump, ‘un po’ stanco’“.

Il post Red Bull

Newey ha ammesso di aver riflettuto sulla decisione per “un po’ di tempo“, aggiungendo: “Credo di averci pensato un po’ durante l’inverno e con l’evolversi degli eventi di quest’anno. Ho la fortuna di non aver bisogno di lavorare per vivere. Lavoro perché mi piace, e ho pensato che fosse il momento giusto per fare un passo indietro, prendermi una pausa e fare un bilancio della mia vita e viaggiare un po'”.

“Con Mandy, mia moglie, e i cani, probabilmente viaggeremo, prenderemo un camper o qualcosa del genere e andremo in Francia a goderci la vita. Poi forse a un certo punto, non so quando, dirò: ‘Bene, questa sarà la prossima avventura‘. Ma al momento non c’è un piano“.

La tentazione del nuovo regolamento

L’uscita di Newey dalla Red Bull precede l’introduzione di una nuova serie di regolamenti nel 2026, cosa che lui riconosce di aver sempre apprezzato. “Questo attuale pacchetto di regolamenti è stato il più grande cambiamento normativo che abbiamo avuto dal 1983,. Da quando sono arrivate le vetture a fondo piatto, quindi mi è piaciuta molto la sfida di tutta la ricerca e la progettazione dei dettagli di quella vettura“, ha detto il britannico.

C’è la possibilità che Newey faccia parte di nuovo di questo processo di cambiamento con il regolamento del 2026? Le speculazioni sulla prossima destinazione del progettista sono continuate, mentre piloti come Lewis Hamilton hanno espresso il desiderio di lavorare con lui.

In merito alla possibilità di raggiungere il sette volte campione del mondo alla Ferrari in futuro, Newey ha risposto: “È molto gentile da parte di Lewis dire questo, sono molto lusingato. Al momento però il piano è solo quello di prendersi una piccola pausa e vedere cosa succederà“.