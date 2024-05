GP Miami, Sainz: “Terzo posto, positivo”

Carlos Sainz è terzo, al termine delle qualifiche del GP Miami 2024. Domani scatterà dalla seconda fila, alle spalle del duo Verstappen-Leclerc

Sessione di qualifiche del GP Miami, sesta tappa del mondiale di Formula 1 2024, con Carlos Sainz che ottiene la terza posizione, alle spalle del poleman Max Verstappen e di Charles Leclerc.

La Ferrari, malgrado non abbia aggiornamenti pare mostrare di non essere molto lontana dalla Red Bull. Sensazioni molto positive, guardando anche la Sprint Race con la SF-24 apparsa in ottima forma con il passo gara. Carlos Sainz con il suo terzo tempo, pare voler confermare le buone impressioni finora viste, riuscendo a far meglio dell’altra Red Bull, quella di Sergio Perez. Lo spagnolo riesce nell’impresa per appena 5 millesimi su Perez.

Ferrari sembra essere messa molto bene, e avrebbe tutte le carte in regola per poter ottenere qualcosa di molto positivo in gara. Carlos Sainz di sicuro cercherà di fare del suo meglio per portare a casa un ottimo risultato e possibilmente il podio.

Carlos: “Complicato fare dei giri puliti”

“Onestamente è stato un po’ un peccato, in quanto non sono riuscito a superare Daniel [Ricciardo] stamattina. Ma sapevo che il passo c’era, e che se riuscivo a fare una qualifica pulita, potevo arrivare nei primi tre,” ha esordito Carlos Sainz al termine delle qualifiche, commentando anche la Sprint Race.

“Qui è molto complicato riuscire a fare dei giri puliti, soprattutto con le Soft nuove e nel riuscire a riscaldarle. Ogni giro è un’avventura, non sappiamo come andrà il vento. Credo che guardando a tutte queste cose, il giro è stato buono,” ha poi aggiunto.

Parlando delle condizioni particolarmente calde, a Sainz viene chiesto se c’è qualche preoccupazione in merito, e sul rischio di un surriscaldamento della vettura e delle gomme: “Sì, quando finisci il giro pensi sempre che avresti potuto andare più veloce. Ma qui è quasi impossibile fare un giro perfetto, perché c’è sempre un punto in cui si scivola, e le gomme possono surriscaldarsi, e altri dove il vento ti colpisce in un modo diverso, e inizi a faticare. È una pista molto difficile da guidare, e con un equilibrio difficile tra trovare, quindi partire dal terzo posto e nel lato pulito sia positivo per domani”.

In conclusione: “Il pubblico è fantastico. Come ogni anno, qui a Miami, quando veniamo i fans danno un’ottima energia e delle belle vibrazioni. Ci piace davvero tantissimo venire qui”.