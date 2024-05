GP Miami, la griglia di partenza sul circuito americano

Max Verstappen si prende anche la seconda pole position sul suolo americano, davanti a Charles Leclerc e Carlos Sainz; quarta la Red Bull di Sergio Perez

È un tre su tre quello registrato da Max Verstappen sul circuito americano, in occasione della definizione della griglia di partenza del GP di Miami. L’olandese della Red Bull, dopo la pole position e la vittoria della Sprint Race, si è aggiudicato anche la pole position delle qualifiche ufficiali. Verstappen scatterà domani dalla prima casella, accanto alla Ferrari di Leclerc e davanti a quella di Sainz. Le due Rosse di Maranello sono apparse piuttosto in forma, nonostante siano state portate al limite, come ha ammesso lo stesso monegasco al termine della sessione.

Quarta posizione per Perez, che domani dovrà tener dietro le due McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri hanno chiuso la sessione di qualifica rispettivamente in quinta e sesta posizione, a tre e quattro decimi dal leader della classifica. I due piloti avranno domani l’obiettivo di riscattarsi dopo le performance un po’ deludenti dello Sprint format, che questo weekend li dava per favoriti.

Settima posizione invece per George Russell: il pilota della Mercedes è stato il primo, nella top ten, ad andare oltre l’1.27 e a registrare un crono di 1.28.067. Dietro di lui, quasi in fotocopia, il compagno di squadra. I due piloti britannici sembrano essersi leggermente ripresi dopo le deludenti qualifiche della Sprint e lo stesso Hamilton ha ammesso di essersi sentito maggiormente a suo agio durante questa sessione di qualifica. A chiudere le prime dieci posizioni, infine, sorprendentemente sono stati Nico Hulkenberg e Yuki Tsunoda. I rispettivi compagni di scuderia, invece, non sono andati oltre la diciottesima e diciannovesima piazza.

LE POSIZIONI DELLA SECONDA METÀ DI CLASSIFICA

Non troppo soddisfacenti le performance delle due Aston Martin, undicesime con Lance Stroll e quindicesime con Fernando Alonso. Tra i due le due Alpine di Pierre Gasly e Ocon, che domani scatteranno davanti a un incredibile Alex Albon. Il pilota della Williams ha infatti registrato un solido 1.28.413 che domani gli permetterà di partire dalla quattordicesima posizione.

Primi esclusi in Q1, invece, sono stati i due piloti Kick Sauber, rispettivamente sedicesimo e ventesimo. Insieme a loro, la Williams guidata da Logan Sargeant e la monoposto di Daniel Ricciardo e Kevin Magnussen. Ad essere ancora più sorprendente, tuttavia, sono i crono totali registrati da tutti i piloti: al netto delle prime sei posizioni, il resto della classifica si attesta completamente sull’1.28, timing che lascia presagire sorprese interessanti in vista della gara di domani.