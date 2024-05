GP Miami, Leclerc: “Potevamo arrivare secondi, sfortunati con la Safety Car”

Un weekend consistente per il monegasco, in attesa degli aggiornamenti in arrivo a Imola: a Miami Leclerc non si stacca dalla top 3

A Miami Charles Leclerc sale su un podio scottante, quello della prima vittoria di Lando Norris. Ma accanto alla sua McLaren e alla Red Bull di Max Verstappen, la Ferrari numero sedici è l’unica vettura in top 3 a non aver portato ancora aggiornamenti, previsti per il Gran Premio di Imola.

Pur avendo saltato l’unica sessione di prove libere di questo weekend, Leclerc è riuscito a rimanere in zona podio per tutte le restanti sessioni a Miami. Scattato dalla seconda posizione, ha avuto una partenza non facile: nell’intento di difendersi dall’attacco del compagno di squadra, ha quasi rischiato di essere preso in pieno dalla Red Bull di Perez. Dopo qualche giro, ha anche perso la seconda posizione a causa di Oscar Piastri.

LE DICHIARAZIONI POST-GARA DEL PILOTA FERRARI

“E’ stato molto complicato. Checo era all’interno, e io non sono partito alla grande.” ha spiegato il monegasco. “Appena ho lasciato la frizione ho avuto uno sbalzamento. Ho visto Checo sulla destra, ma avevo pochissima aderenza e ho avuto un bloccaggio. Ho pensato che ci saremmo toccati, ma per fortuna alla fine non abbiamo avuto danni. Poi ci siamo concentrati su noi stessi“.

“Abbiamo fatto del nostro meglio, abbiamo avuto un po’ di sfortuna con la tempistica della Safety Car, che non è stata ottima per noi“. Leclerc era entrato ai box proprio poco prima dell’uscita della Safety Car, quella che ha permesso a Norris di superare Verstappen e mantenere la leadership fino alla fine del Gran Premio. “Alla fine avevamo le gomme più vecchie di tutti quelli che stavano davanti. Potevamo arrivare secondi, ma dobbiamo comunque essere contenti di essere arrivati terzi.” dichiara Leclerc.

Il monegasco ha poi speso qualche parola per la prima vittoria del giovane Norris. “Sono molto contento per Lando, ha meritato questa vittoria. Molto spesso è arrivato molto vicino alla vittoria, ma per vari motivi non ci è mai riuscito. Oggi ha fatto un lavoro incredibile. Per tutto il weekend è stato sul pezzo.” afferma. “Già pensavamo che fossero forti, ma non così forti come hanno dimostrato oggi. Ora sta a noi cercare di portare aggiornamenti molto rapidamente e di prenderli.” conclude Leclerc, puntando lo sguardo verso Imola.