GP Miami, Verstappen: “Oggi Lando volava”

Al termine del GP di Miami Max Verstappen raccoglie solo un secondo posto lasciando il gradino più alto del podio a Lando Norris – “Oggi se l’è strameritata”.

Nella domenica del GP di Miami la McLaren e Lando Norris raccolgono i frutti del loro lavoro vincendo la gara e battendo in pista la Red Bull di Max Verstappen. Il tre volte campione del mondo si è dovuto arrendere alla squadra di Woking che in Florida ha portato un importante pacchetto di aggiornamenti.

“Si vince e si perde“, così l’olandese. “Credo che tutti siamo abituati a questo guardando e vivendo le gare. Oggi però è stata davvero una gara complicata. Già con le gomme medie non avevo delle sensazioni fantastiche, avevamo un vantaggio ma non come avremmo dovuto avere”.

“Una volta che poi sono entrato ai box ho sentito i tempi della McLaren e ho capito che erano molto veloci. E con le mescole più dure loro hanno avuto più passo, in particolare Lando stava volando“. Le parole d’elogio rivolte al giovane pilota inglese, che ha rotto un tabù vincendo la sua prima gara in Formula 1. “Sono felicissimo per lui, aspettava questa vittoria da tanto tempo e sono sicuro che non sarà la sua ultima. Oggi se l’è strameritata“.

Guardando a sé stesso il classe ’97 ha tenuto a ribadire: “È stato incredibilmente difficile per me nello stint con le hard, però se anche in giornate negative arriviamo secondi lo accetto. In generale è mancato un po’ di grip, che si aggiunge al sottosterzo”.

“Io spero che non si abituino a battermi, però è vero che abbiamo del lavoro da fare. Sicuramente non è stato il nostro fine settimana più forte in termini di passo gara, ma analizzeremo il tutto e cercheremo di tornare ancora più forti”.