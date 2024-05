GP Miami, la griglia di partenza della Sprint

Le qualifiche della Sprint di Miami sono state tutto fuorché lineari. Perché sì che Max Verstappen è ancora una volta in pole, ma a questo giro non era lui il favorito di giornata.

Le qualifiche del venerdì volte a determinare la griglia di partenza della Sprint del GP di Miami hanno visto a sorpresa Max Verstappen conquistare la pole position. L’errore nell’ultimo tentativo del SQ3 non ha inficiato il risultato finale per il tre volte campione del mondo, che ha approfittato di sbagli altrui. Perché Lando Norris, il favorito di giornata, non è riuscito a concretizzare quanto aveva fatto vedere precedentemente durante la sessione finendo solo in nona posizione.

Ha colpito positivamente anche Charles Leclerc che è stato capace di piazzare la sua Ferrari affianco alla Red Bull del tre volte campione del mondo. Questo dopo che il monegasco si era dovuto vivere le prime libere da uno schermo del box in seguito al suo testacoda. E lo stesso può dirsi per Daniel Ricciardo che ha avuto la sua rivincita, dopo aver dovuto ingoiare bocconi amari nelle prime gare della stagione.

Una nota negativa è invece quella di Mercedes che non è riuscita con nessuno dei suoi piloti ad entrare nell’ultima sessione delle qualifiche Sprint. Una situazione sconsolante soprattutto in considerazione di una parte del pacchetto di aggiornamenti arrivato proprio in occasione del GP di Miami. Mentre ad Alex Albon il proprio giro è stato cancellato e partirà dall’ultima casella della griglia.

L’ordine di partenza della Sprint