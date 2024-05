GP Miami Sprint Shootout, Verstappen: “Accetto volentieri questa sorpresa positiva”

Ed è subito Max Verstappen sul circuito di Miami, dove l’olandese non si è fatto scappare la possibilità di partire davanti a tutti in occasione della Sprint Race

Il weekend del GP di Miami si apre nel nome di Max Verstappen. Il pilota della Red Bull, in un momento di grandi cambiamenti per la scuderia, è apparso particolarmente sorpreso al termine di questa sessione di qualifiche, convinto di non aver ottenuto il giro perfetto. Strano atteggiamento, considerato il tempo da record registrato nonostante le correzioni sul filo del rasoio fatte durante le battute finali della Sprint Shootout.

In particolare, l’olandese ha ammesso di non essersi sentito particolarmente a suo agio durante le qualifiche della Sprint Race, ma di essere comunque molto soddisfatto del risultato. Domani scatterà accanto a Charles Leclerc e, considerando quanto in fretta cambino le condizioni della pista, potrebbe instaurarsi una bella sfida tra gli eterni rivali.

POLE POSITION INASPETTATA?

“Non è stato un giro perfetto il mio, non saprei. Forse non era facile mettere in temperature le gomme. Già il Q2 non era andato alla grande, poi nel Q3 non sono migliorato granché con le soft. Però in qualche modo siamo arrivati primi. Accetto volentieri questa sorpresa positiva, però non mi è sembrato piacevole guidare oggi. Non so per quale motivo“.

Con queste parole Verstappen ha descritto le proprie sensazioni al termine della Sprint Shootout. Dichiarazioni che lasciano perplessi, considerato quanto sia abituato l’olandese a scattare dalla prima posizione. L’olandese ha ammesso di essersi sentito molto più a suo agio durante la sessione di prove libere, mentre durante la prima qualifica del weekend non lo ha soddisfatto al 100%.

In particolare, in vista del GP di Miami, Verstappen si è detto un po’ meno fiducioso rispetto a quanto si sentisse al termine delle FP1. Il motivo? Proprio le condizioni della pista. Del resto, tutti sulla griglia sono apparsi piuttosto ravvicinati e lo stesso pilota della Red Bull si è detto sorpreso di non aver combattuto per esempio con McLaren, che invece era apparsa finora particolarmente in forma. Quali sono quindi le aspettative per il weekend? Assolutamente una sorpresa. Secondo Verstappen la gara potrebbe replicare quanto accaduto oggi durante la prima sessione di qualifica, ma l’ultima parola spetterò solo alla pista.