GP Miami, arrivano le critiche per l’arrivo degli yacht

La scorsa settimana è stato presentato in anteprima il tracciato del GP Miami, in programma nel weekend dal 06 al 08 maggio 2021

Dopo molti anni di tentativi, Miami è riuscita a ottenere un Gran Premio di Formula 1. Tuttavia, molte associazioni hanno cercato di boicottare qualsiasi proposte che la FOM e i promotori realizzavano, lasciando come alternativa, un tracciato situato quasi totalmente, nel parcheggio del Hard Rock Stadium di Miami.

Anche se la città vanta di una decina di zone, tra le più iconiche, un tracciato realizzato in un parcheggio non è certamente il massimo. Tuttavia, ciò non ha frenato gli organizzatori di realizzare e completare il circuito, in una città caratterizzata da canali e piccoli laghi. Hanno persino, realizzato un bacino d’acqua artificiale, dove far attraccare gli yacht, simbolo di uno sfarzo da sempre amato in Formula 1.

Quanto sfarzo in Formula 1!

Ciò che inizialmente sembrava una licenza artistica, preso dal responsabile per realizzare le immagini render da mostrare al mondo intero, il Gran Premio di Miami, è ormai una realtà. Chiaramente, molti appassionati di Formula 1, hanno accolto tale novità con molte perplessità, e incredulità.

C’è chi ha accolto la notizia ridendo, ricordando al mondo lo sfarzo, gli eccessi che è sempre stata la Formula 1. C’è chi ha duramente criticato, soprattutto l’organizzazione, in quanto tutto ciò si scontra diametralmente, con la politica dell’impatto ambientale a zero emissioni, tanto decantata negli ultimi anni. Poi, la decisione di inserire questa tappa nel calendario, tra due gare europee, il che comporta un bel problema per il trasporto e spedizione del personale e dei materiali.

Gli yacht nello specchio d’acqua creato a Miami, sarà ricordata nella storia, come l’ennesimo episodio di cose grottesche, che accadono nel mondo della Formula 1. Senza nessun dubbio, questa proposta ha avuto un successo, tant’è che il noleggio degli spazi è stata affidata a un’impresa, che proporrà gli yacht, nella vendita degli biglietti per seguire il Gran Premio, a bordo delle imbarcazioni. Sicuramente, ciò rappresenterà un’ulteriore entrata di denaro, nelle casse degli organizzatori. Semplicemente, la Formula 1.