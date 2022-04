Miami GP: i residenti cercano di annullare l’evento

I residenti dei Miami Gardens hanno intentato una nuova causa contro la Formula 1 per cercare di annullare il GP di Miami

L’arrivo della Formula 1 a Miami non è passato in sordina e ha alimentato le polimiche, che ancora oggi faticano a cessare. Nonostante la Massima Serie abbia già annunciato Miami come tappa del calendario 2022, i residenti continuano a protestare. Infatti, i residenti dei Miami Gradens hanno tentato una nuova causa per cercare di annullare il GP di Miami che dovrebbe svolgersi ormai tra circa tre settimane.

Secondo quanto riportato dal quotidiano statuniteste Miami Herald i ricorrenti sostengono che il rumore delle vetture di Formula 1 causerebbe gravi disagi ambientali e fisici ai residenti del quartiere. Un’azienda ha stimato che potrebbero avvertire un rumore pari a 97 decibel in tutte le abitazioni che si trovano entro un margine di quattro chilometri.

A closer look at our @F1 @cryptocom Miami Grand Prix Campus, we have something for everyone. 👀 📽 – https://t.co/f38ZUO8Yjh pic.twitter.com/7ksBQbZyuF — F1 Miami Grand Prix (@f1miami) April 4, 2022

LA DECISIONE ARRIVERÀ ENTRO LA FINE DELLA PROSSIMA SETTIMANA

Le polemiche sollevate dai residenti dovrebbero concludersi per via legale solo qualche giorno prima del weekend in cui è previsto l’evento. Il giudice Alan Fine non sembra essere contento di dover prendere una decisione in tempi così ristretti. Tuttavia, dovrà annunciare il verdetto entro la giornata di lunedì prossimo.

Inoltre, l’evento di Formula 1 non ha ancora ricevuto il permesso per organizzare eventi speciali, ma si presume si tratti di una semplice formalità. “Numerosi tribunali prima di me hanno evitato di decidere su qualcosa che non è ancora stato emesso. Non dovrei aspettare per vedere se l’amministratore della città rilascerà il permesso per gli eventi speciali? Siamo in una specie di limbo ed è un posto molto scomodo per il tribunale“, ha commentato un portavoce.

La legge sembra non poter venire in aiuto alle polemiche sollevate dai residenti. Il GP di Miami dovrebbe dunque prender forma, ma potrebbe non essere così speciale come ce lo siamo immaginati. Gli organizzazioni avevano previsto la costruzione di diversi luoghi per gli spettatori in cui divertirsi; ma probabilmente dovremo aspettare un altro anno.