GP Messico, Verstappen: “Ho fatto più fatica”

GP Messico, Max Verstappen è terzo al termine delle qualifiche, ma è sotto investigazione per impeding, per l’azione in corsia box durante la sessione

Le qualifiche del GP Messico, vedono Max Verstappen ottenere la terza posizione, alle spalle delle due Ferrari che occuperanno la prima fila sulla griglia di partenza. Alle sue spalle, in quarta posizione a sorpresa, Daniel Ricciardo sull’AlphaTauri.

Autore dei migliori tempi, nelle tre sessioni di prove libere, Max Verstappen era il favorito per la pole position sul circuito intitolato ai Fratelli Rodríguez. Malgrado la conquista del titolo, le aspettative in casa Red Bull, erano piuttosto alte, anche in questa tappa. La pole e la prima fila ottenuta dai piloti della Ferrari, sono stati una vera e propria sorpresa, viste le prestazioni riscontrate nelle libere.

Max Verstappen è terzo, con un distacco di appena sotto il decimo dalla pole position. Dunque, all’olandese è mancato quel qualcosa in più per riuscire a far meglio delle Rosse. Nelle interviste al termine delle qualifiche, ha spiegato di essersi trovato in difficoltà e di aver faticato nelle ultime curve del giro, soprattutto per via di un surriscaldamento delle gomme.

Verstappen will be investigated after qualifying, after he appeared to pause at the end of the pit lane Hamilton and Sargeant and Tsunoda are all also under investigation for failing to slow under yellow flags#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/8tUinz2g9Q — Formula 1 (@F1) October 28, 2023

L’olandese attualmente è anche sotto investigazione per un impeding in Q1, per quanto avvenuto in pit-lane.

Max: “Siamo tutti molto vicini”

“È molto difficile, soprattutto per via dell’altitudine. Quando cerchi di spingere un po’ di più, la macchina non risponde più bene. Penso che nel Q3, comunque soprattutto nell’ultimo settore, sono riuscito a capire come affrontarlo, anche se ho fatto più fatica, rispetto a quanto mi sarebbe piaciuto,” ha così commentato Max Verstappen, al termine delle qualifiche del GP Messico 2023.

“Tuttavia, siamo tutti molto vicini. La gara è lunga ed è questo il bello. Mi sarebbe piaciuto partire primo, però sono in una buona posizione. E vediamo come andrà domani,” ha poi aggiunto in conclusione, il pilota della Red Bull, in attesa di un verdetto da parte della FIA. Quale sarà? Lo scopriremo nelle prossime ore. L’olandese tuttavia, spera di poter mantenere la posizione conquistata, e di poter partire dalla seconda fila.