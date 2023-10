GP Messico, la griglia di partenza piena di sorprese

Ferrari al top, exploit Ricciardo e delusione Norris: la griglia di partenza del GP del Messico

Seconda pole position consecutiva in casa Ferrari, che questa volta conquista l’intera prima fila. È nuovamente Charles Leclerc il più veloce in qualifica, arrivando a eguagliare le partenze al palo di Fernando Alonso. Dopo i problemi con il motore il venerdì, la scuderia italiana si riprende piazzando anche la monoposto di Carlos Sainz davanti a Red Bull, ma soprattutto ai rivali in termini di Campionato Costruttori, Mercedes. Griglia di partenza che regala sorprese quella del GP del Messico, con presenze eccellenti tra le ultime file e altre inaspettate tra le prime.

Infatti, al fianco di Verstappen, che si qualifica “solo” terzo, partirà uno degli unici due piloti ancora a secco di punti: Daniel Ricciardo. Meravigliosa prestazione dell’australiano, alla seconda gara dal ritorno post infortunio, che gli regala la partenza dalla casella numero quattro. Apre la terza fila l’idolo di casa, Sergio Perez, accompagnato in sesta posizione da Lewis Hamilton, che durante il Q2 aveva fatto segnare il miglior crono. Su di lui pende però un’investigazione a causa della mancata riduzione di velocità durante regime di bandiera gialla nella prima parte di qualifica.

Partono invece settimo e ottavo Piastri e Russell. Il britannico, come il compagno di squadra, è a rischio penalità: sia lui, che Verstappen e Alonso hanno bloccato il traffico in pit lane e sono investigati per impeding. Chiudono la top 10 i due piloti Alfa Romeo, con Zhou che passa il taglio del Q2 grazie all’eliminazione del tempo di Albon, ma che avrebbe perso la qualificazione per pochi millesimi.

Dalla sesta all’ultima fila

Non ha avuto accesso in Q3, e dunque partirà undicesimo, Pierre Gasly, affiancato da Nico Hulkenberg in sesta fila. Segue Alonso, che ha riscontrato forti difficoltà durante la seconda sessione e che aveva subito un testacoda al termine del Q1. Albon si vede eliminare il proprio tempo e deve accontentarsi della quattordicesima piazza, dopo le buonissime sessioni di libere in cui si era notevolmente avvicinato a Verstappen. Anche l’ottava fila vedrà vicini un pilota Alpine e uno della Haas, ossia Ocon e Magnussen, entrambi non avendo passato il primo taglio.

Diciassettesimo posto per Stroll, che non sorprende, a differenza di colui che partirà dalla casella numero 18: Lando Norris. Il britannico, vittima del traffico e della bandiera gialla causata da Alonso, non riesce a trovare il tempo in Q1, trovandosi addirittura ultimo prima della cancellazione del crono di Sargeant. L’americano partirà infatti penultimo, seguito solamente da Tsunoda. Il pilota AlphaTauri completa solo la prima sessione, avendo la certezza dell’ultima piazza data la penalità per cambio di componenti. Si impegna comunque facendo gioco di squadra in Q2 fornendo una scia al compagno Ricciardo.