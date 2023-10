GP Messico, Qualifiche: Ferrari brilla, cede la Red Bull

Il GP del Messico ha inizio ufficialmente con la prima sessione di qualifiche: la Ferrari torna a brillare, Red Bull cede

La tappa del GP del Messico accoglie i piloti con la prima sessione di qualifiche. La mattinata del sabato si apre con la terza sessione di libere, che permette ai piloti di acquisire l’ultima manciata di informazioni necessarie per la sessione di qualifiche. Un sabato piuttosto caldo, con una temperatura dell’asfalto di circa 46 gradi, la più alta registrata fino ad ora nel weekend. Una volta spenti i semafori, il primo a scendere in pista è Kevin Magnussen , seguito in successione da Gasly e i due toreri della Red Bull. Ma nonostante il titolo sia stato ampiamente consegnato a Max Verstappen , le aspettative si conservano piuttosto alte per la scuderia di Milton Keynes.

Nel Q1 Alpha Tauri gioca il tutto per tutto

Dopo aver portato a temperatura le gomme, i piloti si lanciano in una successione di tentativi per ottenere il tempo perfetto. A posizionarsi nella prima fila, sono infatti i due scudieri della Red Bull, Verstappen e Perez. Tuttavia, la competitività si rivela alta in pista e Daniel Ricciardo segna un ritorno in grande stile, piazzandosi alle spalle di Max Verstappen. Se da una parte però, l’Alpha Tauri procede a passo svelto con il suo gioco di scie, la Ferrari si mostra ancora molto sofferente sulle gomme gialle. In seguito, la sessione del Q1 si chiude con l’eliminazione di Ocon, Magnussen, Stroll, Norris e Sargeant.

Q2, Mercedes si unisce alla danza

Man mano che si procede a raggiungere la sessione definitiva, gli animi si scaldano e gli sforzi in pista si alzano. Dopo la clamorosa eliminazione di Norris, considerato il favorito del weekend, i semafori si spengono per la seconda volta, per la seconda sessione di qualifiche. A migliorarsi questa volta sono i due piloti della Mercedes, che tornano a fare la voce grossa davanti alle Red Bull, piazzandosi in prima e seconda posizione. Il pluri-laureato campione del mondo torna a infastidire il giovane Max Verstappen, piazzandosi in pole position. Gli eliminati della sessione, sono Zhou, Gasly, Hulkenberg, Alonso e Tsunoda.

Q3, le Ferrari tornano a brillare

Si spengono i semafori per l’ultima sessione di qualifiche, i toreri della Red Bull scaldano la pista per concentrare tutte le energie per il giro perfetto. Ma sorprendentemente, le Ferrari sembrano aver trovato il ritmo giusto, piazzandosi in prima e seconda posizione. A seguirlo, il pluri campione del mondo Max Verstappen, che sembra sottostare al ritmo imposto dalle Rosse. Di fatti, l’ultimo tentativo non sembra bastare per i piloti della Red Bull che sono costretti ad assistere a una prima fila Ferrari per la gara di domani. Ma le prestazioni di oggi basteranno per tenere dietro le Red Bull anche durante la gara ?