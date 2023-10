GP Messico, Leclerc: “Non me lo aspettavo!”

Quasi incredulo del risultato, Leclerc ha conquistato la seconda pole consecutiva, determinato a trasformarla in vittoria

Quello del Messico sarà sicuramente un GP interessante. Le premesse sono inaspettate e sorprendenti, lasciano presagire grandi sfide in pista, soprattutto nelle prime fasi della gara. Questa sera, Charles Leclerc scatterà dalla prima casella, davanti al compagno di squadra e a Max Verstappen. Una pole position incredibile, che i piloti e il team non si aspettavano, ma che il monegasco è molto contento di poter sfruttare sulla griglia di partenza. Lo scorso weekend la strategia sbagliata aveva poi rovinato la sua gara, influenzata anche dalla squalifica finale, ma sul circuito messicano la Ferrari non vuole commettere gli stessi errori.

LE CONSIDERAZIONI DI LECLERC

Intervistato al termine della sessione di qualifica, Leclerc ha sottolineato di essere molto sorpreso dal risultato e di non aver minimamente pensato di poter partire in prima posizione al GP del Messico. “Non lo pensavo assolutamente, e sono già due weekend di fila…la gente potrebbe anche iniziare ad abituarsi!“, ha scherzato Leclerc durante le interviste di chiusura delle qualifiche. “Sono onesto, non mi aspettavo di essere in pole position oggi. Non siamo andati male, abbiamo guadagnato tempo. Adesso mi devo concentrare su domani…bene aver conquistato la pole, ma domani dobbiamo vincere“.

L’obiettivo sarà quello di concentrarsi su se stessi, sfruttando il buon passo avuto durante tutto il weekend. Per la Ferrari, che vede anche Carlos Sainz in seconda posizione sulla griglia di partenza del GP del Messico, sarà una gara sfidante, ma la determinazione del monegasco e del team è palpabile, anche per salvare la propria posizione nel mondiale costruttori e piloti, al momento insidiate dalla Mercedes e dalla McLaren.