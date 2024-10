GP Messico, qualifiche: Sainz il Conquistadores

Si accendono le luci sulle qualifiche GP del Messico, dove i venti migliori piloti al mondo sono pronti a sfidarsi per conquistare la pole position

Il Circus fa tappa nel weekend più caliente del calendario: inizia il GP del Messico con le qualifiche sul circuito di Città del Messico. Dopo la vittoria di Leclerc ad Austin, la Ferrari si rilancia nella rincorsa al mondiale costruttori, e forse anche a quello piloti. La Rossa dovrà però vedersela con una McLaren che si è dimostrata la monoposto più performante. Al contrario, Red Bull si ritrova in una crisi apparentemente senza fine, con il solo Verstappen in grado di tenere a galla i campioni del mondo in carica. La Mercedes si è ormai defilata dalla lotta per il titolo mondiale, ma in una stagione come questa, mai dire mai. Le prove libere hanno visto Ferrari e McLaren scambiarsi le posizioni di vertice, con la scuderia Anglo-Austriaca in grossa difficoltà.

Ma come sono andate le qualifiche?

Il Q1 ha visto subito un colpo di scena: Sergio Perez, idolo di casa, è stato eliminato e partirà in quattordicesima posizione. Nico Hulkenberg e Pierre Gasly hanno segnato ottimi tempi, mentre Oscar Piastri ha visto il suo tempo cancellato e quindi non è riuscito a entrare nelle prime quindici posizioni. La seconda sessione di qualifiche hanno visto Max Verstappen iniziare forte, ma è stato superato da Norris. Charles Leclerc ha visto il suo tempo cancellato per infrazioni ai limiti della pista, riuscendo però a qualificarsi, mentre Yuki Tsunoda ha avuto un incidente a fine sessione. Nel Q3, la lotta per la pole position ha visto Carlos Sainz registrare il miglior tempo, seguito da Max Verstappen e Lando Norris. Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto, mentre George Russell ha ottenuto il quinto con Hamilton alle sue spalle.

Risultati qualifiche

1. Carlos Sainz

2. Max Verstappen

3. Lando Norris

4. Charles Leclerc

5. George Russell

6. Lewis Hamilton

7. Kevin Magnussen

8. Pierre Gasly

9. Alex Albon

10. Nico Hulkenberg

11. Yuki Tsunoda

12. Liam Lawson

13. Fernando Alonso

14. Lance Stroll

15. Valtteri Bottas

16. Franco Colapinto

17. Oscar Piastri

18. Sergio Perez

19. Esteban Ocon

20. Zhou Guanyu