FORMULA 1 LIVE – GP MESSICO: la gara in diretta streaming

Tutto pronto al Autodromo Hermanos Rodríguez per questa diciottesima prova del mondiale di Formula 1 che sarà trasmessa in diretta live su F1world. Con grande sorpresa Valtteri Bottas si aggiudica la sua pole numero 19 facendo meglio del compagno di box Lewis Hamilton che partirà comunque in prima fila al fianco del pilota finlandese. Nonostante il terzo posto di Max Verstappen, in casa Red Bull è po’ calato l’entusiasmo delle prove libere tuttavia l’olandese si è detto positivo e si è sforzato di vedere il bicchiere mezzo pieno.

Mentre a scaldare il pubblico messicano c’è Sergio Perez che avrà il compito di difendere il proprio compagno dagli attacchi di Pierre Gasly ormai diventato un vero protagonista della Q3.

Mentre Daniel Ricciardo chiuso a sandwich dalle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc dovrà tentante di tenere alta la bandiera McLaren in ottica campionato costruttori.

Sarà una gara tutta da guardare, con la Mercedes di Hamilton pronta a fare lo sgambetto alla Red Bull dell’olandese per riprendersi la leadership della classifica piloti.

Rimane comunque difficile stilare un pronostico per questo diciottesimo appuntamento stagionale.

A breve inizierà la 18° gara del mondiale di Formula 1 2021, con lo staff di F1World che seguirà la gara con voi in live streaming!

Dalle ore 19:40 saremo assieme in diretta, per assistere al via del Gran Premio del Messico con aggiornamenti live dall’Autodromo Hermanos Rodríguez.

FORMULA 1 LIVE, GP DEL MESSICO LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DA CITTÀ DEL MESSICO IN DIRETTA!