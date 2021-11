GP Messico, Perez: “Volevo la doppietta”

È SERGIO PEREZ, A TAGLIARE IL TRAGUARDO DEL GP MESSICO IN TERZA POSIZIONE. IL MESSICANO È DRIVER OF THE DAY

Bandiera a scacchi sul GP Messico 2021, finito con Max Verstappen, Lewis Hamilton e Sergio Perez sul podio. La diciottesima prova della stagione 2021, continua a rendere la sfida iridata sempre più imprevedibile, avvincente. La vittoria di Max Verstappen, permette all’olandese di allungare in classifica, che a questo punto, potrebbe trovare in Sergio Perez, suo compagno di squadra, un possibile aiuto in quest’ultima fase del campionato, che lo vede sempre di più candidato alla vittoria iridata.

GP Messico, gara di casa per Sergio Perez. Il pilota che da questa stagione, guida per la Red Bull, è stato sicuramente galvanizzato dall’atmosfera di casa, dal tifo caloroso, chiassoso, appassionato del pubblico messicano. In qualifica riesce a ottenere la quarta posizione, mettendosi alle spalle dei primi tre, quasi a voler proteggere poi il compagno di squadra, Max Verstappen, il quale partiva dalla terza posizione.

Alla partenza, complice il testacoda di Valtteri Bottas, colpito dalla McLaren di Ricciardo, e il caos che ha spinto i commissari a far scendere in pista la Safety Car, apre le porte del terzo posto a Sergio Perez. Nella fase dei pit-stop, si ritrovato in testa del GP Messico, un’impresa finora mai accaduto con un pilota messicano.

Negli ultimi giri, Sergio Perez complice un buon passo della sua RB16B, mette nel mirino il secondo posto, avvicinandosi a Lewis Hamilton. Negli ultimi metri, però non riesce a superare il pilota della Mercedes, accontentandosi di salire sul terzo gradino del podio, e godersi la splendida festa.

LAP 34/71 Checo becomes the first Mexican driver to lead the Mexican Grand Prix! 💪#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/GG3HQEhM47 — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

CHECO: “SUPPORTO FANTASTICO!”

Le prime parole di Sergio Perez, pilota messicano al termine del GP Messico, premiato come Driver of the Day: “Chiaramente, avrei voluto di più. Avrei volevo regalare una doppietta al team. Ci sono andato molto vicino, ma non ho mai avuto una vera possibilità di passare”.

“Ho dato il tutto per questa gente. Li sentivo addirittura mentre passavo nella zona dello stadio!”

La Formula 1 ci ha spesso mostrato quanto il calore, la pressione dei tifosi possa dare una spinta in più al proprio beniamino, soprattutto se il pilota è di casa. Sergio Perez, l’ha appena vissuto in tutto il weekend messicano: “È stato un supporto fantastico!“