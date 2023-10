GP Messico, Sainz: “Qualifica strana, domani lotteremo fino alla fine”

Carlos Sainz scatterà dalla seconda posizione dopo le qualifiche del GP del Messico. Una sessione sudata ma che alla fine premia il team di Maranello piazzando le due Rosse in prima fila

Al termine delle qualifiche del GP del Messico, la prima fila è colorata tutta di rosso. Carlos Sainz partirà dalla seconda piazza, mentre il suo compagno di squadra scatterà dalla pole position. Qualifiche davvero tirate che hanno tenuto i Tifosi con il fiato sospeso fino alla fine.

La Ferrari ha fatto un ottimo lavoro ai box per mettere in sicurezza la vettura del numero 55, dopo i problemi al motore apparsi nel venerdì di prove libere. Lo spagnolo si è qualificato secondo con il tempo di 1:17.233 a soli +0.067 centesimi da Leclerc. Con Verstappen che partirà dalla terza posizione, il team di Maranello può sognare nella doppietta?

Le parole di Sainz

Questo il commento di Sainz al termine delle qualifiche del GP del Messico: “A dire la verità è stata una sessione molto strana, così come tutto il weekend in generale. Il passo non era dei migliori e ne eravamo consapevoli, ma all’improvviso sono riuscito a migliorare di un decimo e questa cosa mi ha sorpreso. Anche il feeling con gli penumatici era davvero strano. Alla fine però siamo riusciti a posizionarci bene per domani e questo è ciò che conta“.

E sul passo gara per domani, lo spagnolo conclude affermando: “Sicuramente sarà importante l’assetto che sceglieremo per la gara e il tipo di mescole. Avere la Red Bull dietro di noi è sicuramente una cosa positiva. Partiamo dalla prima fila e ci impegneremo al massimo per portare a casa un grande risultato“.