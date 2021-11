GP Messico, Gasly: “Felice per me e per il team, abbiamo raggiunto l’Alpine”

Il weekend positivo dell’AlphaTauri in Messico si conclude con il quarto posto ottenuto da Pierre Gasly al termine del GP che mette in ombra il ritiro del compagno di squadra

Al termine del GP del Messico nella “famiglia Red Bull” possono sorridere tutti con il team madre che sorride con due piloti sul podio e un solo punto dalla vetta del Campionato Costruttori, mentre il ritiro di Yuki Tsunoda mette fine ad una lite interna per ciò che è accaduto in qualifica e il quarto posto di Pierre Gasly fa gioire e dimenticare il DNF del giapponese.

PIERRE: “TUTTO ERA SOTTO CONTROLLO”

Al termine della gara il giovane pilota francese ha spiegato come il risultato è stato ottenuto riuscendo a mantenere saldamente la quarta posizione fin dalla partenza, evitando il caos venutosi a creare dopo lo spegnimento dei semafori ma anche sottolineato come è riuscito a tener dietro il monegasco della Ferrari: “Sono estremamente felice per oggi, il quarto posto è un ottimo risultato e non potevamo chiedere un weekend migliore. Tutto era sotto controllo con Charles dietro, sono riuscito a partire bene e a gestire bene tutta la gara dalla quarta posizione. Questo weekend la macchina c’è stata davvero, lo abbiamo dimostrato ieri in qualifica e poi di nuovo in gara oggi e anche finire davanti alla Ferrari è sempre bello”.

Per concludere ha sottolineato quello che è stato un punto fondamentale per lui, o meglio i 12 punti conquistati in Messico che hanno permesso al team di raggiungere in classifica nel Campionato Piloti al quinto posto l’Alpine: “Ora siamo a pari punti con l’Alpine, è il mio obiettivo personale consegnare il quinto posto nel campionato [costruttori] a Franz e a tutta la squadra, un bel regalo di natale meritato, quindi continueremo a spingere per questo. Per il modo in cui stiamo attualmente lavorando come squadra penso che potremmo trovare le nostre possibilità nelle prossime gare”.