Franco Colapinto: possibile sedile per lui nel 2025?

Quali sedili potrebbero essere un opzione per Colapinto nel 2025?

Come abbiamo potuto notare, Franco Colapinto è un ottimo contendente per un sedile in Formula 1 nel 2025. A oggi, sappiamo che Kick Sauber è l’unico team a non avere ancora un secondo pilota, oltre a Nico Hulkenberg. Si potrebbe pensare, quindi, che la scelta della squadra possa ricadere sull’argentino. Il team, però, sarebbe più propenso a riconfermare uno degli attuali piloti, Valtteri Bottas, oppure sostituirlo con Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo Michael; questo, dal 2021 al 2022, ha corso con Haas e attualmente è impegnato nel campionato WEC.

Le informazioni di Tom Coronel

Considerando ciò, l’ unica opzione per Colapinto sarebbe spendere il 2025 come pilota di riserva per Williams, nonostante le ottime prestazioni. L’argentino, infatti, è andato a punti in due gare su quattro, conquistando cinque punti totali (rispetto all’unico punto conquistato da Sargeant in 36 gare). Rimane comunque una speranza per Colapinto, ma non sarebbe Sauber. Secondo il pilota olandese Tom Coronel, una persona all’interno del management team dell’argentino sarebbe in contatto con il capo di un team.

Quando gli è stato chiesto per sapesse qualcosa, ha risposto: “Si, ma non dirò nulla. È vero, ma non lo dirò. Il suo manager è un mio vecchio compagno di squadra. Qualche volta ci sentiamo. Poi, mi si è accesa la lucina quando mi ha chiesto il numero di telefono di uno dei team boss di Formula 1. Non avrei mai pensato a quello. Non vi dirò chi è perché preferisco tenere alcune cose per me.”

Quindi, un futuro sedile nel 2025 per Franco Colapinto è ancora in discussione; si dice che potrebbe andare in VCARB al posto di Liam Lawson, che a sua volta sostituirebbe Sergio Perez. Ad aggiungersi a ciò, ci sono gli ottimi commenti avanzati da Helmut Marko riguardo all’argentino, rimarcando però il fatto che sia un pilota Williams.

Lucrezia Marano