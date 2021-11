Ferrari da record, 1 miliardo di ricavi netti

Arrivano i dati degli incassi da Maranello. La Ferrari batte il record e segna ricavi netti da circa 1.5 miliardi di euro

Per la prima volta nella sua lunga e notevole storia, la casa di Maranello supera il miliardo di ricavi netti nel periodo considerato. Ma qual è il “periodo considerato”? Si parla del lasso di tempo del terzo trimestre del 2021. In espansiva crescita rispetto agli anni passati nei quali la Ferrari ha chiuso con un aumento del 18,6% rispetto all’anno precedente, ossia il 2020, e del 15,1% rispetto al terzo trimestre del 2019. In questo 2021 la Ferrari segna 1.5 miliardi di ricavi netti, battendo dunque ogni suo record.

VIGNA: “FONDAMENTALI LE RELAZIONI CON I CLIENTI”

Si esprime su questa strabiliante crescita anche il neo amministratore delegato della Ferrari, il dottor Benedetto Vigna, il quale descrive anche cosa simboleggia per lui il rapporto con il cliente. “I forti risultati del terzo trimestre sono un importante passo avanti verso la guidance 2021 rivista al rialzo. Le eccezionali relazioni con i clienti, fondamentali per conseguire la crescita a doppia cifra nel trimestre e da inizio anno, si riflettono nella raccolta ordini record a livello globale, in particolare in Cina e Usa”.

Non ha dubbi, quindi, l’amministratore delegato della casa di Maranello che ammette di avere sempre più fiducia del suo lavoro e soprattutto del lavoro dei suoi collaboratori. “Questi risultati, con la solidità della nostra visione e il team che ho l’onore di guidare mi consentono di guardare al futuro con grande fiducia e ottimismo” dice Vigna.