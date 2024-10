GP Madrid, 2026: ritorno in grande stile

Nonostante l’incredulitá di molti, la Spagna ospiterá un secondo evento di Formula 1. Per inaugurare Madric, ci sará un evento speciale…

Nel 2026 fará il suo ingresso in Formula 1 il Gran Premio di Madrid, secondo evento in Spagna dopo Barcellona. Si tratta di un circuito cittadino della lunghezza di 5.47 km che sfrutterá strade di utilizzo comune ed altre che verranno realizzate allo scopo attorno a IFEMA, centro conferenze e convegni della capitale.

Al fine di promuovere il Gran Premio, IFEMA intende dar vita a un grande evento che coinvolgerebbe i due piloti spagnolo Fernando Alonso e Carlos Sainz. In particolare, si tratterebbe di una mostra presso IFEMA stesso e i biglietti sarebbero messi in vendita l’anno prossimo, quando sará confermato il fine settimana in cui avverrá il Gran Premio.

Secondo delle fonti, pare che i due piloti spagnoli avrebbero dato la loro disponibilitá. Tuttavia, visto il fittissimo calendario per il 2025 con ben 24 gran premi, é molto probabile che non ci sia una data comune per Alonso e Sainz. Cosí, sebbene l’idea iniziale fosse quella di fare una mostra congiunta, si é fatta strada la scelta di tenere due eventi diversi, uno in primavera e uno in autunno.

El GP de Madrid está diseñado para que Alonso haga la pole y se pegue toda la carrera haciendo tapón (no hay ni una recta), mi put0 país, estoy llorando. Es un Mónaco 2.0 pero sustituyendo el casino y los hoteles d lujo por la urbanización d djmario y adri contreras. pic.twitter.com/cy2JkL7ZwA — llader (@lladergasmo) January 23, 2024

Il grande ritorno

L’ultima volta che si corse a Madrid fu nel 1981 con la vittoria di Gilles Villeneuve. In tutto sono stati 9 i gran premi corsi a Madrid sul tracciato di Jarama. Oggi la seconda cittá piú grande della Spagna ritorna a ospitare il Gran Premio e lo fa in grande stile.

Si tratta di una città incredibile con un patrimonio sportivo e culturale straordinario. IFEMA Madrid, il governo regionale e il sindaco della città hanno messo insieme una proposta degna della visione della Formula 1 di creare uno spettacolo di sport e intrattenimento. Inoltre, un aspetto non irrilevante riguarda il fatto che gli organizzatori locali hanno posto una forte attenzione alla sostenibilità ambientale.