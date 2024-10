Red Bull: Fernando Alonso non ci ha mai presi sul serio

Helmut Marko afferma che Fernando Alonso non prese “sul serio” la Red Bull quando questa tentò di accaparrarselo

Marko ha detto che la possibilità di ingaggiarlo è stata presa in considerazione.

“Prima di iniziare a vincere, non so esattamente in che anno, credo fosse il 2008 o giù di lì, avevamo parlato con Alonso”, ha detto. “Ma credo che non ci abbia presi sul serio, e quindi sì, non è successo.”

All’inizio di quest’anno, Marko ha detto: “Non credo che pensasse che fossimo in grado di produrre auto in grado di competere per vincere i Campionati del mondo. E non ha funzionato”.

Non è chiaro il numero esatto di volte in cui Alonso è stato contattato dalla Red Bull.

Nel 2018, il capo della squadra Christian Horner ha affermato che Alonso non sarebbe stato il candidato “più sano” per la squadra, perché ha la tendenza a creare “caos” nei team per cui guida, cosa che Marko ha anche affrontato all’inizio di quest’anno. “Ci sono state delle conversazioni”, ha detto Marko.

“Ma un ambiente di lavoro armonioso è molto importante per Max e penso che probabilmente non sarebbe stato il caso con Alonso”.

Marko ha spiegato che ha fatto fatica a vedere un buon rapporto di lavoro tra il due volte campione del mondo e il tre volte campione del mondo della Red Bull, poiché hanno personalità molto diverse.

“Penso che sarebbe molto difficile per una squadra avere due piloti di questo calibro ora”

“Alonso sarebbe il campione del mondo più anziano della squadra, Max il più giovane, e sono distanti generazioni“.

“Non credo che Alonso faccia corse simulate o salga su un simulatore su un aereo subito dopo un Gran Premio. Quindi sono due personalità opposte, entrambi ottimi piloti e anche personalità”.

“Ma quando si tratta di vedere chi è più veloce, nessuno dei due è molto modesto. E sarebbe molto, molto difficile per una squadra prendere la cosa in una direzione positiva. Ciò che sembra certo è che ad Alonso è stato offerto un accordo intorno al 2007/2008. Più o meno nello stesso periodo in cui Alonso era con la Renault per il suo secondo stint dopo un infruttuoso passaggio con la McLaren. Questo mentre la Red Bull stava ancora cercando di capire come vincere: la loro prima vittoria in un Gran Premio e la sfida al titolo arrivarono nel 2009″.

“È stato un periodo un po’ stressante: ho avuto quattro giorni per decidere”, ha rivelato lo stesso Alonso in merito all’approccio.

“Stavo parlando molto seriamente con la Ferrari e a quel tempo pensavo che la Ferrari fosse la cosa più sicura e la scelta migliore per il futuro e sono ancora orgoglioso di aver preso quella decisione”.

I commenti di Horner del 2018 hanno spinto Alonso a rispondere rivelando di essere stato contattato in numerose occasioni, e lo spagnolo ha affermato che i commenti dello stesso Horner sembrano contraddirsi.

“La verità è questa: so che ha detto che mi ha offerto un contratto solo nel 2007”, ha detto. “Ma ha rilasciato un’intervista a Red Bull TV dicendo che mi aveva offerto un posto per guidare in un paio di occasioni . Se avessi accettato nel 2009, o nel 2010, o nel 2013, probabilmente sarei un quattro volte campione del mondo”.

“Ma a quanto pare me l’ha offerto solo nel 2007! Quindi…”.