GP Las Vegas, Verstappen: “spero l’interno sia buono domani”

Verstappen conquista la seconda posizione nelle qualifiche del GP di Las Vegas

Max Verstappen partirà dalla seconda piazza nella gara di domani al GP di Las Vegas. Sono appena terminate le qualifiche del terz’ultimo Gran Premio stagionale. Alla fine della sessione, a conquistare la pole position in una pista scivolosa a causa della pioggia è il pilota della McLaren, Lando Norris. Conquista la seconda posizione con un tempo di 3 decimi più lento il pilota olandese, Max Verstappen. A completare il podio è un eccezionale Carlos Sainz che riesce a piazzare la sua Williams a tre decimi e mezzo del tempo del poleman.

Una prima fila importante in una pista imprevedibile

Max Verstappen riesce a conquistare uno straordinario secondo posto per la griglia di partenza del GP di Las Vegas. Il campione del mondo in carica nell’intervista post sessione ha parlato delle difficoltà riscontrate in pista a causa della pioggia. “La pista era molta scivolosa. È scivolosa quando è asciutta figuriamoci quando è bagnata. Non è stato divertente, mi piace guidare nel bagnato ma qui è stato come guidare sul ghiaccio”, ha dichiarato il ventottenne.

“Ci è voluto tempo per far funzionare gli pneumatici. Probabilmente eravamo più competitivi con le Full Wet, ma la pista migliorava e di conseguenza abbiamo dovuto montare le intermedie. Ho faticato a trovare aderenza e nell’ultimo giro ho rischiato di più, ma non sarebbe stato sufficiente per lottare per il primo posto. Comunque la prima fila è un buon risultato per noi, sono entusiasta per domani e spero che la parte interna sia buona a livello di aderenza”.

Il quattro volte iridato ha spiegato pure delle difficoltà che si sono presentate a causa della scarsa visibilità. “La visibilità è un aspetto importante. Con queste monoposto a effetto suolo viene sollevata tanta acqua e quando piove c’è tanto spray, di conseguenza è importante avere un distacco di 8 secondi per avere una buona visuale”.