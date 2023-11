FORMULA 1 LIVE – GP Las Vegas: la gara in diretta streaming

Tutto pronto dal Las Vegas Strip Circuit per questa ventiduesima prova del mondiale di Formula 1 che sarà trasmessa in diretta live su F1world. Le due Ferrari hanno dimostrato di essere a proprio agio su questa pista con Charles Leclerc che ha conquistato la pole position e con il compagno di squadra Carlos Sainz che si è aggiudicato la seconda posizione con soltanto 44 millesimi di distanza dal monegasco; se non fosse stato per la penalità che lo spagnolo dovrà scontare alla partenza, sarebbe stata una doppietta Ferrari.

Al fianco della Ferrari numero 16 ci sarà Max Verstappen, mentre in seconda fila partirà George Russell

con la Mercedes e Pierre Gasly con la sua Alpine. Una bella nota nella notte americana è costituita dalle due Williams di Alexander Albon e Logan Sargeant, che sono riuscite a imporsi con il sesto ed il settimo tempo. Fuori dai giochi in Q2 sia Lewis Hamilton che Sergio Perez, tuttavia sorprendono Valtteri Bottas

Kevin Magnussen entrambi in Q3 davanti all’Aston Martin di Fernando Alonso.

Sarà una gara tutta da guardare, con molti piloti pronti a dare spettacolo per aggiudicarsi questo 22esimo round del 2023.

A breve inizierà la 22° gara del mondiale di Formula 1 2023, con lo staff di F1World che seguirà la gara con voi in live streaming!

Dalle ore 06:40 saremo assieme in diretta, per assistere al via del Gran Premio di Las Vegas con aggiornamenti live dallo spettacolare Las Vegas Strip Circuit.

FORMULA 1 LIVE, GP DI LAS VEGAS LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DAL Las Vegas Strip Circuit IN DIRETTA!