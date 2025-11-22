GP Las Vegas, Norris: “Pioggia inaspettata, ma è andata bene”

GP Las Vegas: Lando Norris in pole davanti a Verstappen e Sainz

Lando Norris ha conquistato la pole position del GP di Las Vegas, precedendo il suo rivale mondiale Max Verstappen e a un sorprendente Carlos Sainz. Le condizioni della pista, soprattutto nelle prime due sessioni, erano quasi impraticabili; il britannico, però, è stato abile a non commettere sbavature e a firmare il miglior tempo assoluto, che gli permetterà di scattare domani davanti a tutti. Un vantaggio significativo, considerando che il suo compagno di squadra, Oscar Piastri, partirà solo quinto.

Prima fila preziosa per Norris: “Non erano condizioni facili, ma siamo riusciti a fare una buona qualifica”

I piloti hanno trovato un tracciato estremamente insidioso: molto scivoloso, con scarsa visibilità e pochissimo grip, e con le gomme che faticavano a entrare in temperatura. Nel Q1 e nel Q2 tutti hanno montato le full wet, cercando di tenere in traiettoria le proprie monoposto, poiché era facilissimo commettere un errore. Nel Q3 la pista è progressivamente migliorata, permettendo di girare con le gomme intermedie. Nonostante le difficoltà, Norris è stato impeccabile e si è assicurato una prima fila fondamentale ai fini della lotta mondiale.

“È stato davvero stressante!” – ha commentato Lando nel parco chiuso, subito dopo le qualifiche – “Non avevo idea se qualcuno dopo di me avrebbe fatto un giro migliore del mio. Sapevo che i miei primi due settori erano stati buoni, ma la pista era talmente scivolosa che, se avessi preso il cordolo nel modo sbagliato, avrei perso il posteriore, rischiando di perdere la macchina e finire vicino al muro. Ma oggi è bastato per prendere la pole, quindi va bene così. Non erano condizioni facili, però sono contento che abbia smesso di piovere e che siamo riusciti a fare una buona qualifica“.

“Non ci aspettavamo la pioggia, domani improvviseremo”

“In queste situazioni devi solo cercare di tenere la macchina in pista” – ha poi raccontato il pilota papaya, tranquillo all’idea di condizioni meteo più favorevoli. “Onestamente mi sono anche fatto un pisolino prima delle qualifiche, perché mi aspettavo che la pista fosse asciutta, ma poi ho visto che stava piovendo e ho pensato: ‘Caspita, non andrà bene’. Nessuno immaginava la pioggia,” – ha poi aggiunto. “Quindi non sapevamo cosa aspettarci. Durante e dopo la Q1 sembrava che a ogni curva si potesse finire contro il muro, quindi abbiamo proceduto passo dopo passo: Q1, Q2, Q3. Tutto è stato difficile, ma anche appagante, indubbiamente è stata una sessione davvero complicata“.

Sulla gara di domani, il pilota della McLaren non vuole sbilanciarsi su un possibile pronostico, consapevole di avere una vettura competitiva sia sull’asciutto che sul bagnato. “Domani dovremo improvvisare, perché non abbiamo fatto alcuna simulazione di gara, ma tutto il weekend siamo andati bene come passo. Sapevamo di essere forti sull’asciutto, e non ci aspettavamo di esserlo anche sul bagnato, però siamo abbastanza fiduciosi. Come detto, non abbiamo fatto simulazioni, solo uno stint di massimo 10 giri. Sarà una gara interessante, soprattutto con Max e con Carlos lì davanti. Speriamo di fare una bella gara e che tutti possano divertirsi“.