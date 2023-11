GP Las Vegas, Verstappen: “Non avevamo ritmo per fare la pole, testa a domani”

La notte di Las Vegas si accende di Rosso: prima fila tutta Ferrari, con Leclerc davanti a Sainz. Interrotta la scia di pole position di Verstappen, che la mette in terza

Una Las Vegas amara per Verstappen; un circuito che non rientra tra i suoi preferiti e il pilota olandese ne paga le conseguenze. Difatti già nel corso della giornata di ieri il #1 è sempre stato lontano dalla prima posizione. In tutta la qualifica il tre volte campione del mondo non è riuscito a sopravanzare Charles Leclerc che sin dal venerdì, dimostrava di avere un gran passo. Il pilota #1 termina in terza posizione, che domani diventerà seconda, a causa della penalità di Sainz, che scatterà in dodicesima. Ma non sarà da solo: a fargli compagnia nelle retrovie ci penseranno Hamilton e Perez, i grandi esclusi del Q2

Le parole di Verstappen a conclusione della sessione

“Fa tanto freddo, la pista era molto scivolosa, non è stato facile concludere il giro. Ma è stato divertente, sapevamo già dalla giornata di ieri non avere il passo per raggiungere la pole” ha affermato, parlando successivamente delle sue chance per la giornata di domani “ Sono fiducioso per la gara, spero possiamo gestire al meglio le gomme e recuperare la posizione. Il passo gara non era male, faremo di tutto per sfruttare il lungo rettilineo ed essere più bravi di loro [Ferrari] nella gestione gomme” ha concluso.

Riuscirà Max Verstappen a insidiarsi già in curva 1 su Charles Leclerc o sarà lotta fino alla fine? Lo scopriremo domani, alle 7 ora italiana quando prenderà il via il GP di Las Vegas