GP Las Vegas, Perez: "Alla fine con Leclerc..."

Red Bull ha avuto l’uno-due fra lei mani fino all’ultimo giro. Poi c’è stato il gran sorpasso di Charles Leclerc ai danni di Sergio Perez – “me lo aspettavo perché era a sette decimi…”

Con la vittoria del GP di Las Vegas Max Verstappen ha eguagliato il numero di vittorie di Sebastian Vettel. Vincere sulla Strip è stata anche una questione di gioco di squadra. Con Red Bull che, non solo ha giovato di una safety car al momento giusto, ma pure della possibilità di avere due punte contro una. La presenza di Sergio Perez lì davanti è stata importante. Il messicano è riuscito a mettere il bastone fra le ruote a Charles Leclerc, seppur poi il monegasco gli abbia restituito il favore superandolo all’ultimo giro.

“La gara è partita in modo molto difficile, ho avuto dei danni all’inizio. Abbiamo dovuto cambiare l’ala, ma poi siamo andati fino alla fine facendo un sorpasso dietro l’altro. Avevamo un ottimo passo nel primo stint, e così ci siamo rimessi in lotta. L’ingresso della safety car ci ha rimesso pienamente in gara. Sono riuscito a superare Charles, però non a distaccarmi da lui. Trovavo troppo vento e avevo troppa ala, per cui mi mancava un po’ di velocità di punta in rettilineo”.

“Poi è arrivato Max e ci ha superati entrambi e Charles è arrivato lungo. Era abbastanza difficile con le folate di vento che a volte ci colpivano, ho avuto un paio di bloccaggi ma per fortuna sono stato in grado di tenere la vettura in pista. E alla fine con Charles… me lo aspettavo perché era a sette decimi, ed in frenata me lo sono ritrovato lì. Complimenti a lui ed a Max”, le parole di Perez alle interviste.

“È stata una gran bella gara, non era semplice aprire il gap con chi avevi dietro e quando si è così vicini alla macchina di testa è ancora più difficile. Però va bene, così abbiamo regalato ancora più spettacolo”.