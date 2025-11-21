Formula 1 è UNO: edizione speciale by Mattel

Mattel e Formula 1 presentano UNO Elite F1 Edition: una collezione di oltre 1.000 carte, con piloti, vetture e team. Si può già preordinare

UNO, il famoso gioco di carte con il quale, tutti noi fin da piccoli ci siamo divertiti, cambia o meglio avrà un’edizione speciale dedicata alla Formula 1.

Qualche giorno fa, la Formula 1 e Mattel hanno annunciato una nuova partnership, con il Circus che entrerà a far parte del celebre gioco di carte UNO. È stato infatti lanciato, UNO Elite Formula 1 Edition.

La Formula 1 aggiunge così un ulteriore tassello nella strategia commerciale, andando a consolidare la propria presenza nel settore dell’intrattenimento, grazie a questa partnership con Mattel. Una collaborazione, che vuole rendere ancora più speciale, l’esperienza classica di UNO. Le carte si adatteranno al campionato in corso, inserendo piloti, vetture e i dieci team come elementi chiavi del gioco. Chi si aspetta, che la meccanica rimanga fedele alle normative tradizionali, la competizione acquisisce un ruolo centrale tanto nel disegno, come nel contenuto.

Disponibili due versioni

La nuova edizione speciale offrirà ai giocatori, oltre 100 carte Elite Action ispirate alla Formula 1, con la presenza di piloti, vetture e team. Le carte saranno disponibili in diverse colorazioni e in varianti foil in edizione limitata, per un totale di oltre 1.000 carte collezionabili.

I fan potranno scegliere tra due versioni: il Core Edition Starter Pack (che includerà 112 carte base, due promozionali esclusive e quattro buste di espansione con 10 carte Elite Action) e il Core Edition Booster (che contiene tre buste aggiuntive per chi vorrà ampliare la collezione).

Si tratta della seconda collaborazione tra Formula 1 e Mattel nel corso di quest’anno. Prima di questa, in fatti è avvenuto il lancio della gamma Hot Wheels, dedicata alle monoposto del Mondiale, recentemente allargata a tutti i team. Visto il successo già riscontrato, è arrivata la decisione della Formula 1, di intraprendere la collaborazione per UNO, per rinforzare la propria presenza tra il pubblico, includendo anche quello non tradizionalmente legato al motorsport.

Formula 1 and @Mattel will bring the thrill of racing to one of the world’s most loved games with the release of a special F1-themed version of the iconic card-game UNO Elite™. UNO Elite™ Formula 1® will become the latest must-have edition, offering fans a new way to interact… pic.twitter.com/ipZpZC32Qc — F1 Media (@F1Media) November 18, 2025

Obiettivo: attrarre nuovi fan

“UNO è uno dei giochi più amati nel mondo, che unisce le persone. Il lancio dell’edizione UNO Elite Formula 1, segna una nuova ed emozionante collaborazione tra la Formula 1 e Mattel. Come brand Formula 1, vogliamo essere presenti per i nostri fan in nuovi e innovativi spazi. Non vedo l’ora che i giocatori, portino la competitività, il drama e le emozioni della Formula 1 dentro questo gioco iconico,” ha affermato Emily Prazer, Direttore Commerciale di Formula 1.

“Questa collaborazione di UNO Elite, porta l’adrenalina della massima categoria dell’automobilismo nel gioco da tavolo, più popolare al mondo in modo interattivo. Le community di UNO e della Formula 1, sono incredibilmente appassionate, e questa collaborazione ci permette di attrarre nuovi fan ai nostri rispettivi spazi,” ha aggiunto, Katie Buford, vicepresidente e responsabile globale della divisione giochi di Mattel.

Si può già preordinare

UNO Elite Formula 1 Edition, è già disponibile per il preordine su Amazon. Le consegne sono previste, per metà dicembre 2025, dunque sicuramente un ottimo regalo e gioco da condividere con i propri cari, per le prossime festività Natalizie. Invece, nel 2026 è prevista la distribuzione presso altri rivenditori internazionali.