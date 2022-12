GP Las Vegas: l’evento degli eccessi

La prossima stagione si correrà il GP di Las Vegas. Il grande evento, caratterizzato da spettacolo, lusso, esclusività e non solo…

Nella stagione di Formula 1 2023, farà il suo debutto il GP Las Vegas in programma il 18 novembre. Fervono già i preparativi per il grande evento, che porterà i bolidi della Formula 1 a correre tra le strade della capitale mondiale del gioco. Tra le novità alle quali si sta pensando, c’è il pacchetto ‘Million Dollar All-Access Experience’, messo a disposizione dei tifosi, da parte dell’Hotel Wynn di Las Vegas.

Ufficialmente ci sono pacchetti più economici, più lussuosi, ma questo sarà per sei persone, ovvero per clienti VIP, ma forse sarà un po’ limitato. Il servizio non sarà da cinque, ma da sei stelle. Quattro giorni di pernottamento in una stanza doppia da 550 metri quadri, con tre camere doppie e bagno privato, salotto, sala da pranzo, palestra, sala da billiardo e un ingresso per una persona al Wynn Grid Club, situato all’interno del Paddock Club, tra i più esclusivi.

Naturalmente, ci sarà una limousine che andrà a prendere i sei beneficiari all’aeroporto e li accompagnerà all’evento. All’arrivo, saranno accolti da un Jérobaum, ovvero una bottiglia da 3 litri di Dom Perignon con caviale e altri gadget come benvenuto.

Senza limiti!

L’accesso all’evento sarà esclusivo e privato, e non ci saranno biglietti in vendita. Alla cerimonia di apertura del fine settimana, sarà sistemato un tappeto rosso. Si potrà accedere anche a una cena per sei persone al Delihah, uno dei ristoranti più esclusivi di Las Vegas. Accesso VIP a tutti gli eventi del Gran Premio Wynn.

Sarà sistemato un palco privato per sei persone, con tanto di canapè misti e bevande, durante lo spettacolo Awakening Wynn e con servizio cameriere esclusivo. Accesso al Gold Club, saloni di bellezza e spa del Wynn.

Per quanto riguarda gli eventi, ancora non si sa nulla ma si suppone possa essere una passeggiata nel paddock, forse con la partecipazione di qualche pilota, e magari un giro di pista come passeggero a bordo di una vettura guidata da un pilota. Non viene menzionata l’entrata ai casinò, ma sicuramente l’accesso sarà libero.

Tutto questo, comporterà una spesa da circa un millione di dollari, da dividere in tre… o meglio, per sei fortunate persone. Ma si sa, questo è Las Vegas, e quello che succede a Las Vegas, rimane a Las Vegas. Incluso il weekend del Gran Premio di Formula 1.