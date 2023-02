GP Las Vegas, si correrà fino al 2032

Las Vegas debutterà in Formula 1 a novembre 2023. Uno degli eventi più esclusivi della stagione, con l’idea di un futuro a lungo termine

Tra circa un mese prenderà il via la nuova stagione di Formula 1 2023, e ne mancano diversi al ritorno del GP Las Vegas, dopo diversi anni di assenza dal calendario. C’è grande attesa da parte degli organizzatori, appassionati e piloti. Ma, si pensa già al futuro del Gran Premio, con l’idea di ospitare la massima categoria dell’automobilismo per molti anni, anzi per tutta la vita.

La forte espansione della Formula 1 negli Stati Uniti, ha portato ad avere tre Gran Premi nel paese americano nel 2023. Dopo Austin e Miami, è arrivata anche Las Vegas che si svolgerà nel mese di novembre.

Richiesta l’approvazione

In un primo momento, il contratto firmato era per tre stagioni. Tuttavia, sia la Formula 1 che l’organizzazione dell’evento, hanno già manifestato l’interesse di renderlo a lungo termine.

Martedì, la Commissione della contea di Clark, ha riconosciuto il Gran Premio come evento annuale, da disputare per i prossimi 10 anni, con un impatto economico per la regione stimato che supererebbe l’1 miliardo di dollari.

Per questo motivo, è stato chiesto alla Commissione di dare la sua approvazione e di riconoscere il tracciato, che sarà realizzato, utilizzando terreni pubblici e privati di Las Vegas, comprese le strade appartenenti alla Contea di Clark, come Harmon Avenue, Las Vegas Boulevard, Koval Lane e Sands Avenue. Queste e molte altre strade che comprendono la Strip, dove si trovano i principali casinò e alberghi, dovranno essere accorciati e chiusi per la realizzazione del Gran Premio.

Sì alla chiusura della strade

“Abbiamo un contratto di tre anni con la Formula 1, ma proveremo ad avere una collaborazione per tutta la vita,” ha così raccontato James Gibson, commissario della contea di Clark, in una recente intervista riportata da Motorsport.com.

“Questo aprirà la strada per poterlo avere per almeno 10 anni. Poi, più in là, sono certo che i nostri successori vedranno il valore di ciò che abbiamo fatto, e continueranno a farlo per sempre,” ha poi aggiunto a riguardo.

Tale mozione è stata approvata dalla Giunta all’unanimità, con sette voti a favore. Dunque, la zona potrà essere chiusa al traffico e utilizzata come tracciato per la Formula 1 fino al 2032.