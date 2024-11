Patente, da ora in poi solo dopo i 26 anni | La legge contro le stragi del sabato sera, “giovani causano troppi incidenti”

Cosa vuol dire che si potrà prendere la patente soltanto dopo aver compiuto 26 anni? Giovani nel panico dopo la legge contro le stragi del sabato sera.

Guidare è una cosa seria, molti prendono sotto gamba questa strabiliante opportunità che viene concessa al cittadino, ma quello che molti, soprattutto giovani non hanno capito è che la patente può essergli revocata in qualunque momento.

Purtroppo non c’è più rispetto per la propria e l’altrui vita, perché un automobilista che si mette al volante dopo aver bevuto o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e ancora totalmente incurante del Codice della Strada, fa intuire quanto non sia degni della concessione ottenuta.

Per questo motivo, non stupisce il fatto che qui stanno pensando di tardare la possibilità di prendere la patente a un’età in cui si dovrebbe essere più adulti. Finché non spegnerete 26 candeline, di guidare non se ne parla, ipotesi di legge per evitare le stragi del sabato sera.

Il nuovo Codice della Strada

Il nuovo Codice della Strada in Italia è stato ufficialmente approvato e anche se tra un articolo e l’altro non sono mancate le polemiche, i guidatori dovranno rispettarlo se vorranno poter continuare a guidare. Sono molteplici le novità da considerare, dalle sanzioni per eccesso di velocità a quelle per guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, fino ad arrivare alla gestione corretta dei monopattini.

Le tre strette maggiori sono state applicate ai problemi principali che causano spesso incidenti a volte purtroppo mortali. Sappiamo quanto gli stereotipi possano dar fastidio, ma in questo caso i numeri parlano chiaro, sono maggiormente i giovani alla guida che vengono colti in flagranza di reato, per questo dovranno diventare più responsabili se vogliono continuare ad avere questa concessione da adulti (non che gli adulti siano sempre rispettosi al volante, è bene chiarirlo).

Niente patente fino ai 26 anni

Il problema dei giovani alla guida o comunque della mancanza di rispetto del Codice della Strada da molteplici automobilisti, non è una questione solo italiana ma anche negli altri Stati hanno registrato questo grattacapo. Per questo motivo ognuno, sta cercando di correre ai ripari come può.

Per esempio in Germania, i giovani stanno tremando in queste settimane dopo che il ricercatore Andreas Knie del Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), ha riscontrato come i giovani di sesso maschile tra i 18 e i 35 anni causino molti più incidenti rispetto alle donne della medesima età, descritte spesso come “pericolo pubblico” dai maschietti. Per questo motivo, il ricercatore avrebbe avanzato l’ipotesi di ritardare fino a 26 anni la possibilità per gli uomini di prendere la patente, come ipotetica legge per dimezzare le stragi del sabato sera. Chissà se questa idea potrebbe realmente diventare legge in Germania? E Soprattutto anche gli altri stati potrebbero emularla?