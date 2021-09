GP Italia, Verstappen: “Meglio del previsto”

Max Verstappen scatterà dalla Pole Position nella gara di domani, approfittando della penalità inflitta a Valtteri Bottas

Un secondo posto che però vale una Pole. Questo, in sintesi, il sabato pomeriggio di Max Verstappen che può essere molto soddisfatto di quanto fatto a Monza. Il pilota olandese, in un circuito che sembrava favorevole ai rivali della Mercedes, non soltanto è riuscito a limitare i danni, ma è addirittura riuscito ad allungare nei confronti di Lewis Hamilton.

L’inglese, pur scattando dalla prima fila, ha avuto un pessimo spunto alla partenza e da lì non è più riuscito a risalire la china. E le due McLaren di Ricciardo e Norris, che possono contare su una velocità di punta elevatissima sui lunghi rettifili del circuito brianzolo, potranno essere anche domani dei preziosi alleati per Max Verstappen, che proverà a scappare via.

“Innanzitutto è fantastico rivedere i tifosi italiani qui a Monza. Hanno una passione fantastica per la Formula 1 ed è bellissimo essere qui. La gara è andata meglio del previsto, abbiamo portata a casa due punti che non fanno mai male, e domani potremo partire dalla Pole Position. Posso ritenermi soddisfatto.”, ha dichiarato Verstappen davanti ai microfoni di Davide Valsecchi.

“Ad ogni modo sappiamo che la Mercedes è molto veloce, hanno un buon passo lungo tutto il giro e proveranno a metterci in grande difficoltà. Farò del mio meglio e cercherò di fare una bella gara”, ha concluso l’olandese, che si è goduto la Pole Position numero 12 in carriera, eguagliando in questa speciale classifica due veterani come David Coulthard e Gerhard Berger.

Per Verstappen, oltretuttto, è la prima Pole Position a Monza, un circuito dove non è mai riuscito a salire sul podio. Un altro tabù da provare a spezzare in un nuovo capitolo della sua rincorsa al titolo di campione del mondo.