GP Italia: l’ordine d’arrivo a Monza

Fiato sospeso fino all’ultima curva: a Monza si è conclusa una grande gara per la Ferrari, ma Verstappen diventa l’uomo dei record

Max Verstappen taglia il traguardo del circuito di Monza da vincitore e diventa il pilota con il maggior numero di vittorie consecutive in Formula 1. Ma non è stato l’unico protagonista di questa gara da batticuore. Da lode la prestazione di Carlos Sainz, che ha difeso la leadership per i dieci giri iniziali, e sale per la prima volta in rosso sul podio del Gran Premio d’Italia. L’ordine d’arrivo completo del GP d’Italia a Monza di seguito.

Lo spagnolo non ha potuto, però, tenere dietro di sé la Red Bull di Sergio Perez, che arriva in seconda posizione per portare a casa una doppietta Red Bull. Giù dal podio, invece, Charles Leclerc: il monegasco è rimasto vicino al gruppo per tutta la durata della gara, ma non abbastanza da poter tentare un attacco.

GP ITALIA: L’ORDINE D’ARRIVO SUL CIRCUITO DI MONZA