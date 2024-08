GP Italia, Norris: “É stato sorprendente, ma sono molto contento”

La McLaren si conferma il team da battere anche al GP d’Italia e Norris una minaccia per il titolo mondiale. Ancora pole position per il pilota britannico

Settantaquattresima edizione del GP d’Italia a Monza e quinta pole position per Lando Norris: cosí la McLaren si conferma il team da battere. Il campionato é piú aperto che mai con un team Papaya che fa tremare la Red Bull, ormai relegata alla settima posizione di Max Verstappen. L’uno-due della McLaren rappresenta l’apoteosi di un team in costante crescita e nel suo tempo migliore per ribaltare i risultati attuali.

Le parole di Lando Norris

Quinta pole position per Lando Norris al GP d’Italia a Monza. Il pilota della McLaren sta sicuramente attraversando un momento di picco diventanto sempre piú una minaccia per il numero uno della Red Bull. “É fantastico essere in pole. Come ha detto Oscar, avere due vetture cosí vicine, quando la griglia é stata cosí compatta per tutto il weekend é un po’ una sorpresa, ma é una sorpresa positiva”, ha detto Norris.

“Complimenti al team che ha fatto un lavoro fantastico. Onestamente il mio giro non é stato un grande giro. Il mio primo tentativo nel Q3 non é stato buono, nel secondo potevo fare meglio, ma é stato sufficiente per fare la pole. É stato sorprendente, ma sono molto contento”, ha aggiunto Norris.

Sembra che Norris stia costruendo un buon momento per la sua carriera al massimo della competizione. Alla domanda su cosa aspettarsi per la gara di domani, Norris ha detto: “Siamo stati vicinissimi per tutto il weekend, ho tanti piloti con macchine veloci dietro di me. Non mi aspetto una gara semplice. Ci sono tante incognite relative all’asfalto, al degrado, tanti interrogativi, ma tante emozioni. É sempre una bella sfida capire quanto devi spingere”, ha poi concluso.