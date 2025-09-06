GP Italia, Piastri: “vorrei vincere ancora qualche gara”

GP Italia, Oscar Piastri conquista la terza posizione nelle qualifiche

Sono appena terminate delle qualifiche molto accese al GP d’Italia, a conquistare la terza posizione è stato il pilota della McLaren Oscar Piastri. In seconda posizione troviamo invece, Lando Norris che nonostante degli errori riesce a piazzarsi a meno di un decimo dal tempo della pole. A condividere con il numero 4 la prima fila e conquistare la pole position è un super Max Verstappen che batte il record della pista e segna un giro di 1:18:792.

Le dichiarazioni di Piastri post qualifiche

A partire dalla terza posizione nel GP d’Italia domani pomeriggio troviamo Oscar Piastri. “Non sono stato eccezionale in curva 1 ma per il resto è andata bene. Penso di avere eseguito una buona sessione e ho trovato il ritmo ma, questo weekend i margini erano molto ristretti. Red Bull era molto veloce oggi e noi non eravamo molto comodi per cui il risultato non è stata una sorpresa”, ha dichiarato il pilota australiano al termine della sessione.

Il pilota numero 81 si trova attualmente primo nella classifica del campionato piloti a 34 punti di distanza dal compagno di squadra, Lando Norris. “Quando fai il giro cerchi di dare il massimo, magari ti passa un po’ nel cervello ma pensi solo a spingere. Domani cercherò di recuperare posizioni perché vorrei vincere ancora qualche gara se è possibile”, afferma Piastri quando gli venne chiesto, se in qualifiche come queste ci pensa.

Durante la giornata di ieri quello più veloce è sembrato essere stato il britannico ma, su questo il pilota ventiquattrenne afferma di sentirsi tranquillo. “Sinceramente non mi è sembrato di andare molto male. Noi abbiamo trovato più difficoltà perché ho saltato le prime prove libere ma in gara è diverso”

Ilaria Atzeni