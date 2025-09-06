GP Italia, Norris: “Tanti alti e bassi, P2 non male”

GP Italia, Lando Norris riesce a ottenere la seconda posizione al termine delle qualifiche a Monza. L’inglese non è stato molto brillante, rischiando persino una clamorosa eliminazione

Le qualifiche del GP Italia, vedono Lando Norris ottenere il secondo posto. Il pilota della McLaren, dopo un primo tentativo in Q3 deludente, è poi riuscito a mettersi davanti a tutti.

Poco dopo è arrivato Max Verstappen con un miglior tempo, che si prende la pole position precedendo il pilota della McLaren di appena 77 millesimi.

Una sessione di qualifiche, non proprio brillantissima per Lando Norris. Il pilota, protagonista di ottime prestazioni nelle prove libere, in qualifica è sembrato in difficoltà, specialmente nelle prime due manche, e con diversi errori di guida. Ha rischiato persino una clamorosa eliminazione, con l’inglese che è riuscito a salvarsi con un giro davvero in extremis.

La griglia di partenza del GP Italia, vedrà Max Verstappen e Lando Norris condividere la prima fila. Alle loro spalle, in seconda fila, Oscar Piastri e Charles Leclerc.

Lando: “Non sono sorpreso da Max”

“Max è stato veloce per tutto il weekend, perciò non sono sorpreso da lui. È stata un’ottima sessione per me, anche con tanti alti e bassi, e troppi errori che ho fatto. Però, alla fine sono riuscito a mettere tutto insieme nell’ultimo giro, pertanto sono molto contento, per il secondo posto,” le prime parole di Lando Norris, al termine delle qualifiche del GP Italia.

Oscar Piastri leader del campionato e rivale di Lando Norris, sarà terzo sulla griglia di partenza. Per l’inglese, potrebbe essere un’ottima occasione per tentare di superare il compagno di squadra, magari già dalla partenza.

“Sai, io guardo sempre il risultato in base a come ho guidato. Non penso di aver guidato meglio oggi, tuttavia il secondo posto è un bilanciamento tra aspetti positivi e negativi. Partire dal secondo posto non è male, ma meglio ancora essere davanti a tutti. Questo include anche i miei avversari per il titolo, in particolare Oscar Piastri. È comunque un’ottima posizione, sono entusiasta per la gara”.

Lando: “Gara lunga, vedremo…”

Nelle sessioni di prove libere del GP Italia, andate in scena venerdì, Lando Norris ha mostrato di avere un buon passo gara. Tutto ciò, ci porta ad aspettarci un ottimo risultato da parte dell’inglese, nella gara di domani.

“Normalmente, le gare di domenica sono il nostro punto di forza. Ma devo superare Max, sono certo che sarà una grande sfida. Vedremo comunque… anche loro, hanno un passo che è sembrato molto forte. Alla fine del loro stint, facevano più o meno i nostri stessi tempi”.

“Ci sono anche le Ferrari dietro, che sicuramente vorranno recuperare il più velocemente possibile. Sarà una gara lunga, e possono succedere tante cose. Vedremo cosa riusciremo a fare,” ha aggiunto Norris in conclusione.