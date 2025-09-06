GP Italia, qualifiche: Verstappen in pole, Ferrari quarta e quinta

GP Italia: Max Verstappen conquista la pole position e il record della pista, Ferrari quarta e quinta.

Il sabato di Monza ha vissuto momenti intensi, con una sessione di qualifiche straordinariamente combattuta. A ottenere la pole position al GP Italia è stato Max Verstappen, autore di un giro record in 1:18.792, un tempo che gli ha permesso di precedere di soli 0,077 s Lando Norris. Il pilota olandese ha infiammato il pubblico con una prestazione impeccabile, confermandosi tra i protagonisti assoluti della stagione.

In seconda e terza posizione si sono piazzati i due piloti della McLaren: Norris, appunto, e Oscar Piastri, autore di una qualifica solida che lo pone nella scia di Norris in griglia.

Charles Leclerc, nonostante le buone indicazioni arrivate dalle prove libere, ha ottenuto la quarta posizione, malgrado l’auspicio (e le aspettative) di prestazioni migliori al volante della Ferrari sul tracciato di casa.

GP Italia: come si completa il resto della top 10

Un colpo di scena significativo ha riguardato Lewis Hamilton: penalizzato con una retrocessione di cinque posizioni in griglia a causa di un’infrazione a Zandvoort, il sette volte campione del mondo partirà solo decimo, nonostante la quinta posizione sulla griglia conquistata in qualifica.

La Mercedes completa la terza fila con George Russell, che si è piazzato comunque in una posizione favorevole per tentare il colpaccio in gara. A seguire, in ordine, troviamo Antonelli, Bortoleto, Alonso e Tsunoda a completare la top 10.

Altri dettagli degni di nota: Isack Hadjar, dopo una prestazione promettente a Zandvoort, riesce a conquistare solo la 15esima posizione. Fino ad oggi non era mai uscito dal Q1.