GP Italia, Perez: “Follie per passare le Ferrari”

GP Italia 2023, Sergio Perez conquista il secondo posto e sale sul podio di Monza, insieme al vincitore Max Verstappen e a Carlos Sainz

Super rimonta per Sergio Perez, che partito dalla quinta posizione sulla griglia di partenza, è riuscito a concludere il GP Italia al secondo posto, alle spalle di Max Verstappen e davanti a Carlos Sainz.

Una gara che si è rivelata combattuta per il messicano, che si è trovato a dover lottare a suon di sorpassi, e talvolta a ingegnarsi, per arrivare a conquistare il podio, e a portare a casa una doppietta Red Bull.

LAP 31/51 Perez is climbing all over Leclerc for third place, but the Ferrari man keeps him behind with a squeeze#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/fkXbNUnvuW — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

La Red Bull ha dimostrato un passo superiore rispetto alle avversarie Rosse, che ha permesso anche a Sergio Perez di ottenere un brillante risultato.

Checo: “Mi aspetto di dare il meglio di me, nelle prossime gare”

“Credo che potesse essere il risultato massimo da raggiungere oggi. Era molto difficile superare, molto più di quanto pensassimo. Non avevamo tanta velocità di punta, ma riuscivamo a uscire molto bene dalla Parabolica. A volte non bastava, dato ci mancavano 2 decimi e/o 3 decimi,” ha così esordito Sergio Perez rispondendo alle domande di Nico Rosberg, al termine del GP Italia.

“A 2 decimi ci poteva essere qualche possibilità, ma a 3 decimi non riuscivo nemmeno ad avvicinarmi. Per passare Charles e poi Carlos, ho dovuto fare delle follie praticamente. Per cui, ho consumato tanto le gomme.”

Tornando ai duelli contro le due Ferrari: “Soprattutto all’inizio non riuscivo ad avvicinarmi a Charles, perché faticavamo con il DRS. Ho cercato di mettergli pressione, proprio per prendere il DRS da Carlos. Dopodiché ho lottato tanto con Sainz e alla fine siamo riusciti a fare doppietta Red Bull”.

In conclusione, parlando del passo della Red Bull, che continua a essere buona, Sergio Perez spera di poter andare meglio nelle ultime gare della stagione: “Siamo tanti migliorati, a livello di assetto mi sento molto a mio agio in macchina, e quindi mi aspetto di poter dare il meglio di me, nelle prossime gare”.